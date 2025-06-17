"Коли це було?": Трамп здивував реакцією на масований удар РФ по Україні

Коротко:
- Трамп здивував своєю реакцією на масований удар РФ по Україні
- Він відреагував беземоційно і зі здивуванням, й почав запитувати, коли це сталося
Президент США Дональд Трамп дивно відреагував на масований удар країни-агресорки Росії по Україні в ніч на вівторок, 17 червня, під час якого загинуло багато людей.
Коли журналісти запитали американського лідера, як він може прокоментувати цю масовану атаку, він відреагував досить дивно і беземоційно. Відповідне відео з’явилося у мережі.
Трамп після запитання медійників дивується і запитує: "Коли?", ніби не розуміючи, коли саме це сталося.
Репортер пояснив, що це сталося недавно.
На це глава Білого дому відповів: "Коли повернусь, побачимо. Я не знаю".
Дивіться відео з коментарем Трампа:
Удар РФ по Україні в ніч на 17 червня – що відомо
Як повідомляв Главред, Київ був у диму після атаки РФ, було пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених і загиблих. Окупанти атакували житлові будинки.
Також раніше повідомлялося, що РФ запустила понад 440 дронів і 32 ракети. Київ пережив один із найстрашніших ударів. Також вночі було атаковано Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину.
Станом на 16:00 підтверджена загибель десяти людей внаслідок масованої атаки ворога на столицю минулої ночі.
Нагадаємо, РФ вдарила по Києву ракетою з касетними боєприпасами. Уламки було виявлено в районі столичних Нивок. Такі боєприпаси призначені для масового ураження людей.
З’явилися кадри з першими хвилинами після ударів по Києву. Російські окупанти запустили по столиці майже 200 "Шахедів", а також балістичних і крилатих ракет.
Також повідомлялося, що на світанку РФ атакувала Одесу – постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка. Окупанти зруйнували житлові будинки в історичному центрі Одеси, дитячий садок та інклюзивний центр.
Раніше начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону назвав особливість масованого удару РФ. В Повітряних силах ЗСУ розповіли про особливості комбінованого удару по Україні та назвали причину жахливих наслідків атаки в столиці.
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