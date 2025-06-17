Ракетний удар по Україні: РФ запустила понад 440 дронів і 32 ракети

Київ пережив один із найстрашніших ударів. Також вночі було атаковано Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину.

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У Києві намагаються витягти людей з-під завалів звичайного житлового будинку / Колаж: Главред, фото: ДСНС, МВС

Головне із заяви Зеленського:

РФ застосувала понад 440 дронів і 32 ракети

Під удар потрапили Київ, Одеса, Запоріжжя та ще п'ять областей

Відомо про 75 поранених і 15 загиблих, під завалами шукають людей

Президент України Володимир Зеленський розкрив нові подробиці масованого російського удару по Україні в ніч на 17 червня. За його словами, ворог застосував понад 440 дронів і 32 ракети.

Київ пережив один із найстрашніших ударів. Також уночі було атаковано Одесу, Запоріжжя, Чернігівщину, Житомирщину, Кіровоградщину, Миколаївщину та Київщину.

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"Зараз у Києві намагаються витягти людей з-під завалів звичайного житлового будинку. Скільки їх - наразі незрозуміло. Росіяни зруйнували цілий під'їзд", - повідомив Зеленський.

Загалом пошкоджено будинки у восьми районах Києва.

Досі тривають роботи після удару по Одесі, рятувальники працюють на всіх місцях "прильотів". Усім постраждалим надається необхідна допомога.

"Відомо про 75 поранених людей. Станом на цей момент 15 загиблих. Мої співчуття рідним і близьким", - додав президент.

Дивіться відео - Зеленський опублікував кадри ракетної атаки РФ по Україні:

Зеленський закликав світ відреагувати на російські атаки по Україні.

"Такі атаки - чистої води тероризм. І весь світ, США та Європа, нарешті, мають відреагувати так, як цивілізоване суспільство реагує на терористів. Путін це робить виключно тому, що може дозволити собі продовжувати війну. Він хоче війни й далі. Погано, коли сильні світу цього закривають на це очі. Спілкуємося з усіма партнерами на всіх можливих рівнях, щоб була належна відповідь. Це терористи мають відчувати біль, а не нормальні, мирні люди", - заявив президент.

Повітряна атака РФ 17 червня - що відомо

Як писав Главред, у ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У столиці України є руйнування. Окупанти били по житлових будинках. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Глава МВС Ігор Клименко розповів, що окупанти, за попередніми даними, вдарили балістикою по дев'ятиповерхівці в Солом'янському районі. Удар був настільки сильний, що ракета пройшла через усі дев'ять поверхів. Будинок "склався" до рівня півтора-двох поверхів.

Пошуково-рятувальні роботи вже розпочалися. Такі роботи можуть тривати щонайменше добу.

Під час масованої атаки на Київ у ніч на 17 червня армія РФ застосувала 175 дронів, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети. Про це повідомив голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, найбільше руйнувань у Солом'янському та Дарницькому районах.

Крім того, під удар РФ потрапила й Одеса - на світанку в місті прогриміли вибухи. У місті є руйнування, пожежі та пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, інклюзивного центру, дошкільного закладу, гаражів тощо. Станом на 6:30 до медичних закладів госпіталізовано 13 осіб. Під завалами можуть перебувати люди.

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