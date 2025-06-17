Київ - у диму після атаки РФ, пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених: деталі

Окупанти атакували житлові будинки. Під завалами можуть бути люди.

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Київ пережив масовану атаку Росії / Колаж: Главред, фото: Харківська обласна прокуратура, соцмережі

Коротко:

Київ пережив масовану атаку РФ

Зруйновано житлові будинки

У столиці постраждали десятки людей

У ніч на 17 червня країна-агресор РФ атакувала Київ із повітря. У столиці України є руйнування. Постраждали люди. Окупанти били по житлових будинках. Рятувальників і медиків викликали в Шевченківський, Дніпровський, Дарницький, Солом'янський, Святошинський, Дарницький райони міста.

Як повідомив о 05:33 голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, у Солом'янському районі пошкоджено два житлових будинки.

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У п'ятиповерхівці виникла пожежа. Відомо про 18 постраждалих. 12 осіб отримали допомогу на місці, 6 - госпіталізовано. Пожежу локалізували.

На другій локації ворожий удар спричинив руйнування конструкцій житлової багатоповерхівки. Рятувальники ведуть розбір завалів і пошук людей.

Гуманітарний штаб розгорнуто за адресою вул. Академіка Шалімова 9а (школа № 67).

Раніше влада повідомляла, що в Дарницькому районі пошкоджено дитячий садок.

У Подільському районі у двох локаціях - падіння уламків на відкритій місцевості.

У Святошинському районі атака пошкодила житловий будинок.

У Солом'янському районі від атаки постраждали житловий будинок і навчальний заклад. Повідомлялося про 15 постраждалих і одного загиблого - громадянина США.

"Під час атаки на Київ у Солом'янському районі в будинку, навпроти того, де медики надавали допомогу постраждалим, помер 62-річний громадянин США. Медики констатували клінічну смерть - біологічну смерть", - уточнив мер столиці Віталій Кличко.

Дивіться відео - Наслідки нічної атаки на Київ:

Як повідомила в.о. ректора Київського авіаційного інституту Ксенія Семенова, внаслідок масованої атаки Росії на столицю було пошкоджено гуртожитки Київського авіаційного інституту.

"Усі живі, є поранені. Іншу частину атаки всі сиділи в укритті, у цих гуртожитках великий бункер", - написала Семенова в Instagram.

О 06:46 мер Кличко уточнив, що внаслідок масованої атаки ворога у столиці постраждали понад 40 людей. Понад 30 із них було госпіталізовано.

"Один чоловік, громадянин США, помер під час атаки. У Солом'янському районі зруйновано під'їзд житлового будинку. Там зараз працюють рятувальники, розбирають завали. Екстрені служби продовжують працювати на місцях і в низці інших районів столиці", - написав мер у Telegram.

07:06 Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Києві вже 14 загиблих унаслідок російської атаки.

Атаки РФ на Україну - останні новини

Як писав Главред, у ніч на 11 червня російська окупаційна армія атакувала Харків 17-ма ударними безпілотниками типу Шахед. Під удар потрапили два райони міста - Слобідський і Основ'янський. Унаслідок масованої атаки загинуло двоє людей, ще 54 - дістали поранення, зокрема 8 дітей.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок удару країни-агресора Росії по Харкову в ніч на 11 червня постраждали 64 людини, зокрема 9 дітей. Ще 3 людини загинули.

Нагадаємо, армія РФ у ніч на 10 червня масовано атакувала Київ "Шахедами" та ракетами. У столиці прогриміли потужні вибухи, у різних районах міста зафікісували падіння уламків.

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