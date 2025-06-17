Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Війна

"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

Юрій Берендій
17 червня 2025, 12:22
191
В Повітряних силах ЗСУ розповіли про особливості комбінованого удару по Україні та назвали причину жахливих наслідків атаки в столиці.
'Тому наслідки жахливі': Ігнат назвав особливість масованого удару РФ
В Повітряних силах назвали особливість масованого удару РФ по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Про що сказав Ігнат:

  • Для удару по Києву РФ застосувала значну кількість Шахедів, які атакували столицю з трьох напрямків
  • Крилата ракета Х-101 влучила в житловий будинок
  • Виявлені залишки касетних боєприпасів свідчать про терористичний характер атаки

У ніч на 17 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Ворог випустив по Україні 472 дрони та ракети різних типів. Основним об’єктом атаки був Київ. Зафіксовано влучання в 10 різних місцях, а уламки ракет і дронів впали у 34 локаціях. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Цього разу Шахедів було доволі таки багато, із всіх 440 ударних БПЛА 280 були саме Шахеди. І величезна кількість цих Шахедів з різних кутів оточувала Київ. Залітали по руслу Дніпра, решта зі східного та західного напрямку, атакували столицю з різних районів. Тому наслідки жахливі", — зазначив Ігнат в ефірі національного телемарафону.

відео дня

Юрій Ігнат повідомив, що сили ППО знищили значну кількість ракет, зокрема дві балістичні Х-47М2 "Кинджал", які не досягли своїх цілей. Із 16 випущених крилатих ракет Х-101 одна влучила в житловий будинок, решту 15 вдалося збити. Натомість чотири "Калібри", запущені по Запорізькому напрямку, знищити не вдалося.

"Загалом три ракети локаційно втрачені", - сказав він.

Ігнат уточнив, що удари були зафіксовані у 10 регіонах країни, уламки збитих дронів і ракет впали в 34 місцях. Він наголосив, що навіть попри успішну роботу ППО, уламки становлять небезпеку, тому перебування в укриттях залишається вкрай важливим.

Також у Києві виявили залишки касетних боєприпасів, що, на думку Ігната, свідчить про навмисний терористичний характер російської атаки.

"Що таке касетний боєприпас? Всі прекрасно розуміють, що це зубові припаси, які мають велику кількість вражаючих елементів, щоб уразити якомога більше людей. Це чистої води тероризм", — наголосив він.

'Тому наслідки жахливі': Ігнат назвав особливість масованого удару РФ
Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Україні 17 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 17 червня внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Києву під ворожим вогнем опинилися 27 об’єктів у різних районах міста. Серед них житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти критичної інфраструктури. До ліквідації наслідків залучено близько двох тисяч осіб, зокрема рятувальників, медиків, поліцейських і працівників комунальних служб. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кількість загиблих зросла до 14 осіб.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що після ранкової атаки на одній із локацій у районі Нивок були знайдені уламки касетних боєприпасів, які призначені для ураження великої кількості людей. За попередніми даними, РФ завдала удару по Києву, використовуючи ракету з касетною бойовою частиною.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що під час нічного обстрілу російські сили застосували 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

Інші новини:

Хто такий Юрій Ігнат

Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022).

Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика".

Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія".

Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні ракетний удар Юрій Ігнат
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

12:22Війна
Не лише через Іран: чому в Україні подорожчало пальне

Не лише через Іран: чому в Україні подорожчало пальне

11:50Погляди
На світанку РФ атакувала Одесу: постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка

На світанку РФ атакувала Одесу: постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінка

11:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Гороскоп на сьогодні 17 червня: Левам - дивовижний сюрприз, Дівам - щасливі новини

Гороскоп на сьогодні 17 червня: Левам - дивовижний сюрприз, Дівам - щасливі новини

Китайський гороскоп на завтра 17 червня: Бикам - втеча, Мавпам - виклик

Китайський гороскоп на завтра 17 червня: Бикам - втеча, Мавпам - виклик

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 червня (оновлюється)

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 червня (оновлюється)

Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

Останні новини

12:46

"Пекельні санкції": експерт пояснив, як Захід може "задушити" економіку РФ

12:22

"Тому наслідки жахливі": Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

12:16

Трамп достроково поїхав із G7 і "наїхав" на Макрона: що відомо

12:02

Чому кактус не росте: головні причини та поради для порятунку

12:01

Розширення коридору: названо 2 важливі точки, які РФ обрала для наступу

Росії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - ГорбачРосії не потрібне завершення війни в Україні для нападу на НАТО - Горбач
11:54

Ціна впала більш як на 40%: в Україні став доступніший сезонний овоч

11:50

Не лише через Іран: чому в Україні подорожчало пальнеПогляд

11:45

Чи чекає на українців податок на продаж особистих речей: у ВР сказали, до чого готуватися

11:13

Може наступати: Горбач назвав умову, за якої Росія нападе на Європу

Реклама
11:09

Гороскоп Таро на завтра 18 червня: Овнам - болюча правда, Левам - перевірка стосунків

11:06

На світанку РФ атакувала Одесу: постраждали 17 осіб, зокрема вагітна жінкаФото

10:54

Майже 500 ракет та БпЛА: розкрито деталі масованої атаки РФ по Україні

10:49

"Спекуляції на валютному ринку": українців попередили про різкі стрибки курсу

10:40

"У під'їзді, який склався": шеф Ярославський розповів про біду

10:26

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 17 червня (оновлюється)

10:23

РФ вдарила по Києву ракетою з касетними боєприпасамиФотоВідео

10:09

"Дорого обходяться": Трамп назвав реальну причину відкладення санкції проти РФ

09:55

Україні загрожує серйозний дефіцит: названо причину різкого подорожчання хліба

09:44

Ракетний удар по Україні: РФ запустила понад 440 дронів і 32 ракетиФотоВідео

09:18

175 дронів, 14 крилатих ракет і дві балістичні: чим РФ била по Києву 17 червняФото

Реклама
09:17

Гучна ніч в РФ: дрони атакували важливий завод в Тамбовській області

08:53

Карта Deep State онлайн за 17 червня: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:42

"Позиція зрозуміла": команда Данилка прокоментувала скандал навколо артиста

08:22

Склади спустошені: в ISW сказали, коли РФ вичерпає запаси танків

08:12

Ракета пройшла через 9 поверхів: у МВС повідомили про наслідки удару РФ по КиєвуФотоВідео

07:54

"Чиїх дітей захищають інші татусі": Марічка Падалко зробила публічну заяву

07:40

Атака дронів на Одесу: виникли пожежі, є руйнування та постраждаліФото

07:10

Який об’єкт прихований на малюнку: тільки "генії головоломок" вгадають за 7 секунд

06:28

Київ - у диму після атаки РФ, пошкоджено багатоповерхівки, багато поранених: деталіВідео

05:35

Чому не можна казати слово "поробка": вчителька закликала уникати помилкиВідео

05:04

Гороскоп на завтра 18 червня: Скорпіонам - фінансова вигода, Водоліям - проблеми

04:30

Мобілізація 18-24-річних в Україні: Горбач сказав про "зручну" позицію ЗаходуВідео

04:05

Знають одиниці: вчені розкрили, якою стороною правильно вішати туалетний папірВідео

03:48

"Обмін" українських дітей на росіян: в ООН зробили першу заяву

03:43

Коштують шалено дорого: в Україні ростуть одні з найдорожчих грибів у світі

02:35

Путін може почати нове "СВО" в Європі: з'явився несподіваний прогнозВідео

01:35

РФ підняла в повітря МіГ, летить балістика і Калібри: Україна під масованою ракетною атакою

01:30

"Найулюбленіший хлопець": Меган Маркл показала рідкісні кадри з принцом Гаррі та дітьми

01:07

Україні загрожує ракетна атака: Росія активізувала авіацію та флот

00:25

"Дуже сумно": дружина Брюса Вілліса показала нове фото хворого актора

Реклама
00:22

Масована атака "Шахедів" на Київ: лунають вибухи, працює ППО, є постраждалі

16 червня, понеділок
23:56

13 "добрих" дронів зупинили завод у РФ: деталі інциденту з "Невинномиським Азотом"

23:11

"Якщо я раптово помру": Наталка Денисенко заговорила про смерть

23:06

Вони приїхали на лікування з Одеси: в Ізраїлі загинула ціла українська родина

23:04

Його пісні слухав весь СРСР, а зник у 30: що приховує історія ІвасюкаВідео

21:58

Окупанти знову вдарили по мирному населенню: нові подробиці з Куп’янська

21:46

Сюрприз від Навроцького: як новий курс Польщі може вдарити по Україні та ЄСВідео

21:44

Комбат Ширшин, який розкритикував Курську операцію, розкрив висновок службової перевірки

21:29

Помідори будуть більшими та швидше дозріватимуть, якщо виконати одне завданняВідео

21:19

Діва Монро розповіла про особисте життя та біологічну спорідненість із сином подруги

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракОлена ЗеленськаКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп Кіркоров
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти