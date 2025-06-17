'Тому наслідки жахливі': Ігнат назвав особливість масованого удару РФ

В Повітряних силах ЗСУ розповіли про особливості комбінованого удару по Україні та назвали причину жахливих наслідків атаки в столиці.

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В Повітряних силах назвали особливість масованого удару РФ по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, alerts.in.ua

Про що сказав Ігнат:

Для удару по Києву РФ застосувала значну кількість Шахедів, які атакували столицю з трьох напрямків

Крилата ракета Х-101 влучила в житловий будинок

Виявлені залишки касетних боєприпасів свідчать про терористичний характер атаки

У ніч на 17 червня Росія здійснила масовану атаку на Україну. Ворог випустив по Україні 472 дрони та ракети різних типів. Основним об’єктом атаки був Київ. Зафіксовано влучання в 10 різних місцях, а уламки ракет і дронів впали у 34 локаціях. Про це повідомив начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"Цього разу Шахедів було доволі таки багато, із всіх 440 ударних БПЛА 280 були саме Шахеди. І величезна кількість цих Шахедів з різних кутів оточувала Київ. Залітали по руслу Дніпра, решта зі східного та західного напрямку, атакували столицю з різних районів. Тому наслідки жахливі", — зазначив Ігнат в ефірі національного телемарафону. відео дня

Юрій Ігнат повідомив, що сили ППО знищили значну кількість ракет, зокрема дві балістичні Х-47М2 "Кинджал", які не досягли своїх цілей. Із 16 випущених крилатих ракет Х-101 одна влучила в житловий будинок, решту 15 вдалося збити. Натомість чотири "Калібри", запущені по Запорізькому напрямку, знищити не вдалося.

"Загалом три ракети локаційно втрачені", - сказав він.

Ігнат уточнив, що удари були зафіксовані у 10 регіонах країни, уламки збитих дронів і ракет впали в 34 місцях. Він наголосив, що навіть попри успішну роботу ППО, уламки становлять небезпеку, тому перебування в укриттях залишається вкрай важливим.

Також у Києві виявили залишки касетних боєприпасів, що, на думку Ігната, свідчить про навмисний терористичний характер російської атаки.

"Що таке касетний боєприпас? Всі прекрасно розуміють, що це зубові припаси, які мають велику кількість вражаючих елементів, щоб уразити якомога більше людей. Це чистої води тероризм", — наголосив він.

Звідки і чим РФ завдає ударів по Україні / Інфографіка: Главред

Удар по Україні 17 червня - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 17 червня внаслідок масованої ракетної атаки Росії по Києву під ворожим вогнем опинилися 27 об’єктів у різних районах міста. Серед них житлові будинки, навчальні заклади та об’єкти критичної інфраструктури. До ліквідації наслідків залучено близько двох тисяч осіб, зокрема рятувальників, медиків, поліцейських і працівників комунальних служб. За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, кількість загиблих зросла до 14 осіб.

Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що після ранкової атаки на одній із локацій у районі Нивок були знайдені уламки касетних боєприпасів, які призначені для ураження великої кількості людей. За попередніми даними, РФ завдала удару по Києву, використовуючи ракету з касетною бойовою частиною.

Голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко уточнив, що під час нічного обстрілу російські сили застосували 175 дронів-камікадзе, понад 14 крилатих ракет і щонайменше дві балістичні ракети.

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Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

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