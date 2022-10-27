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Чи вступить Китай у війну проти України: експерт дав прогноз

27 жовтня 2022, 11:13

Китай розглядає РФ як країну, до якої можна висунути територіальні претензії, як сировинний придаток, як до слабкої країни, яка програє війну.

Путіна Сі Цзіньпін
Росії не варто сподіватися на те, що Китай вступить у війну / Фото REUTERS

Китай не стане підтримувати Росію в її війні проти України, для цього немає підстав. Офіційний Пекін все вимірюватиме з точки зору власних інтересів і власного національного егоїзму. Про це заявив політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв'ю Главреду.

"Китай ніколи остаточно не обере сторону Росії, тому що він знає, що Росія брала участь у століттях приниження і руйнування Китайської імперії в ХІХ-ХХ століттях. Тому Росія розглядається Китаєм як така країна, до якої можна висунути територіальні претензії, як сировинний придаток, слабка країна, яка виявилася нездатною подолати опір навіть України та програє у війні", - вважає Кулик.

На думку експерта, Росії не варто сподіватися на те, що Китай вступить у війну.

"Лише коли Росія почне розпадатися, Китай, найімовірніше, просто запропонує свою парасольку безпеки якійсь частині колишньої РФ і візьме цю частину під свій патронат", - припустив він.

Як повідомляв Главред, Віталій Кулик заявляв, що Китай не хоче, щоб війна в Україні закінчувалася. Там переконані, що учасником конфлікту є не Україна, а Захід. Якщо війна триватиме якомога довше, то Росія поступово буде "знекровлюватися і послаблюватися", що тільки на руку Китаю.

Нагадаємо, в червні голова КНР Сі Цзіньпін відмовився відвідати Росію у відповідь на запрошення президента Путіна. Лідер Китаю заявив, що найближчим часом відвідати Росію буде складно через пандемію коронавірусу. Про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів держав у червні. За даними видання National Post, основною темою розмови стала війна, яку Росія розв'язала в Україні.

За даними журналістів, під час розмови з російським диктатором китайський лідер не захотів публічно засуджувати російське вторгнення в Україну і "закликав до розв‘язання проблеми шляхом переговорів". Причому, мовляв, китайські дипломати готові допомогти в цій проблемі.

У вересні Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Самарканді в рамках саміту Шанхайської організації співпраці.

Американське видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела, писало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ просила допомоги у Китайської Народної Республіки. Причому комуністична влада цієї країни готова була допомогти диктатору Путіну та його поплічникам, але побоювалася жорстких санкцій від Заходу.

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