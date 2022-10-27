Чи вступить Китай у війну проти України: експерт дав прогноз

Росії не варто сподіватися на те, що Китай вступить у війну / Фото REUTERS

Китай не стане підтримувати Росію в її війні проти України, для цього немає підстав. Офіційний Пекін все вимірюватиме з точки зору власних інтересів і власного національного егоїзму. Про це заявив політичний аналітик, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій Кулик в інтерв'ю Главреду.

"Китай ніколи остаточно не обере сторону Росії, тому що він знає, що Росія брала участь у століттях приниження і руйнування Китайської імперії в ХІХ-ХХ століттях. Тому Росія розглядається Китаєм як така країна, до якої можна висунути територіальні претензії, як сировинний придаток, слабка країна, яка виявилася нездатною подолати опір навіть України та програє у війні", - вважає Кулик.

На думку експерта, Росії не варто сподіватися на те, що Китай вступить у війну.

"Лише коли Росія почне розпадатися, Китай, найімовірніше, просто запропонує свою парасольку безпеки якійсь частині колишньої РФ і візьме цю частину під свій патронат", - припустив він.

Як повідомляв Главред, Віталій Кулик заявляв, що Китай не хоче, щоб війна в Україні закінчувалася. Там переконані, що учасником конфлікту є не Україна, а Захід. Якщо війна триватиме якомога довше, то Росія поступово буде "знекровлюватися і послаблюватися", що тільки на руку Китаю.

Нагадаємо, в червні голова КНР Сі Цзіньпін відмовився відвідати Росію у відповідь на запрошення президента Путіна. Лідер Китаю заявив, що найближчим часом відвідати Росію буде складно через пандемію коронавірусу. Про це йшлося під час телефонної розмови двох лідерів держав у червні. За даними видання National Post, основною темою розмови стала війна, яку Росія розв'язала в Україні.

За даними журналістів, під час розмови з російським диктатором китайський лідер не захотів публічно засуджувати російське вторгнення в Україну і "закликав до розв‘язання проблеми шляхом переговорів". Причому, мовляв, китайські дипломати готові допомогти в цій проблемі.

У вересні Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Самарканді в рамках саміту Шанхайської організації співпраці.

Американське видання The Washington Post, посилаючись на свої джерела, писало, що з початку повномасштабного вторгнення РФ просила допомоги у Китайської Народної Республіки. Причому комуністична влада цієї країни готова була допомогти диктатору Путіну та його поплічникам, але побоювалася жорстких санкцій від Заходу.

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