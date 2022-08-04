'Київ пускає ракети в бік Тайваню': пропагандисти Путіна заплуталися в брехні й змололи черговий абсурд

Посіпаки російського диктатора заявили, що Київ проводить військові навчання.
Російські пропагандисти здивували черговою абсурдною заявою. Вони заявили, нібито Київ "проводить військові навчання", і в їхніх межах "запускає ракети у бік Тайваню".
При цьому в РФ зазначили, нібито таким чином Україна намагається "чинити психологічний тиск на громадян Тайваню". Відповідна інформація від пропагандистів Путіна поширилася соцмережами.
"У ці хвилини Київ проводить ракетну стрілянину в рамках навчань навколо Тайваню. Частина ракет має пролетіти над островом, що Тайбей вже розкритикував як безпрецедентний психологічний тиск на громадян частково визнаної держави", – оголосили таку нісенітницю пропагандисти-прихвостні Путіна.
Проте через короткий проміжок часу цей допис зник із соціальних мереж.
Пізніше пропагандисти РФ підправили новину, і замість слова "Київ" там з’явилося "Пекін".
Можна лише припускати, чи це була випадкова помилка путінських пропагандистів, які вже настільки заплуталися у всякого роду брехні, що й столиці різних країн переплутали, чи це було зроблено навмисно з якоюсь метою. Також тепер залишається лише здогадуватися, скільки людей переглянули допис у першій його версії, де згадувалося про якісь вигадані "військові навчання Києва".
Нагадаємо, Китай зараз проводить військові навчання біля Тайваню. Навчання відбуваються у шести зонах навколо Тайваню і триватимуть до опівдня 7 серпня.
КНР почав ці військові навчання одразу після візиту на територію Тайваню спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.
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