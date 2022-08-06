Перемога України у війні буде сигналом для Китаю не чіпати Тайвань – Волкер

Перемога України у війні буде сигналом Китаю не чіпати Тайвань – Волкер/ Генштаб ЗСУ, Reuters

Від того, як розгортатимуться події у війні в Україні, залежать подальші дії Китаю щодо Тайваню.

Китай зараз уважно спостерігає за тим, що відбувається. І якщо Пекін побачить, що Росія матиме успіхи у війні, то зробить собі висновки, що відкрита агресія працює, а Захід цьому не протидіє. Таке переконання висловив дипломат США, колишній спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів з питань України Курт Волкер у розмові з українськими журналістами, пише ТСН.

"Якщо Україна витримає, це буде сигнал для Китаю – не чіпати Тайвань", – заявив Волкер.

Також він розповів, що США повинні спостерігати за Китаєм в незалежності від ситуації в Україні, адже КНР є довгостроковою і суттєвою загрозою для Сполучених Штатів.

"Китай спостерігає, чи досягне Росія успіху у війні проти України. Тому що успіх Росії означитиме, що відкрита агресія, захоплення території, зміна влади – це працює. А Захід не протидіє цьому. Китай отримає зелене світло робити з Тайванем все, що їм заманеться, бо Захід їх не спиняє та не запобігає зміні режимів, захопленню територій", – пояснив дипломат.

У той же час програш Росії у війні стане для Китаю серйозним уроком. Адже тоді Пекін побачить, як РФ ослабла через війну, як ослабли її режим та економіка. А Україна в той же час стане сильною, демократичною європейською державою. Такий результат війни не пройде повз увагу Китаю і матиме серйозний вплив на те, що КНР вирішить робити далі щодо Тайваню.

Раніше Волкер заявив, що війна в Україні не закінчиться так швидко. Вона триватиме і навесні, і влітку 2023-го року. При цьому попереду чекають надважкі часи, особливо взимку. Ця зима буде важкою для Європи, України і навіть для РФ, і стосуватиметься це енергоресурсів.

Нагадаємо, російські загарбники в суботу, 6 серпня, продовжили обстрілювати Запорізьку атомну електростанцію. Нові вибухи лунали в Енергодарі поблизу ЗАЕС близько 17:00. У мерії заявили, що світ боїться керованої ядерної зброї Путіна, а тим часом над людством нависла загроза некерованої ядерної катастрофи.

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