Китай відправляє солдатів в Україну для репетиції нападу на Тайвань - The Hill

Китайські та російські військові регулярно проводять спільні навчання у Східній Азії.

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Китай із самого початку підтримував військові зусилля Росії / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

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Компартія прагне отримати досвід з поля бою в Україні

Китай із самого початку підтримував військові зусилля Росії

Екс-співробітник західної розвідки повідомив агентству Reuters, що близько 200 китайських солдатів воюють на боці Росії в Україні. Двоє нинішніх американських чиновників на умовах анонімності підтверджують, що їх більше сотні. Президент України Володимир Зеленський повідомив про більш ніж 150 китайських солдатів. Нещодавно українські війська взяли в полон двох із них.

Reuters додає, що уряд США вважає, що ці солдати найманці і, очевидно, не мають "прямого зв'язку" з китайським урядом. Незалежно від того, правильна ця думка чи ні, Вашингтон та інші уряди мають накласти на Китай серйозні санкції за те, що він дозволив своїм громадянам брати участь у війні проти України, вважає колумніст видання The Hill Гордон Чанг.

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"Комуністична партія прагне отримати безпосередній досвід з поля бою в Україні, щоб використати його для підготовки Народно-визвольної армії (НВАК) до майбутніх воєн. Для НВАК поле бою в Україні є найяскравішим і найжорстокішим прикладом революційного протистояння між безпілотним озброєнням і системами радіоелектронної боротьби, спрямованими проти нього", - сказав Річард Фішер з Міжнародного центру оцінки та стратегії, що базується у Вашингтоні.

Фішер переконаний, що "якщо НВАК зможе засвоїти і використати уроки, отримані на полі бою в Україні, вона може значно збільшити свої шанси на швидку бліц-перемогу на Тайвані".

"Цілком імовірно, що китайські офіцери роблять більше, ніж просто спостерігають і звітують Китаю. Можливо, вони також дають поради своїм російським колегам. Зрештою, Китай із самого початку підтримував військові зусилля Росії", - додає колумніст.

Чанг також вважає, що Китай майже напевно дав згоду на вторгнення, оприлюднивши 5300-словну спільну заяву Сі Цзіньпіна та Володимира Путіна в Пекіні 4 лютого 2022 року - всього за 20 днів до нападу Росії. Путін, можливо, хотів почати раніше, але, вочевидь, погодився з побажаннями Китаю і почекав до завершення зимової Олімпіади в Пекіні, перш ніж завдати удару по Україні.

"З огляду на підтримку Пекіном як Москви, так і Пхеньяна, малоймовірно, що Північна Корея могла б долучитися до війни на боці Росії без схвалення Китаю. Що стосується найманців, то Пекін, ймовірно, знав і схвалював їхню участь у війні", - пише Чанг.

Чарльз Бертон з аналітичного центру Sinopsis і колишній канадський дипломат, який працював у Пекіні, вважає, що те, що Китай відправив першу невелику групу, щоб приєднатися до росіян, відповідає китайській комуністичній стратегії спочатку створити правдоподібне заперечення, а потім - видимість легітимності для поступового нарощування своїх військ на передовій.

"Це майже напевно буде супроводжуватися поступовим введенням сучасного китайського наступального озброєння", - додав він.

Бертон також стурбований тим, що Росія, яка заборгувала Китаю за підтримку в Україні, не зможе сказати "ні", коли Китай зажадає від Москви відправити війська, щоб допомогти йому вторгнутися на Тайвань або до іншого сусіда.

"Китайські та російські військові регулярно проводять спільні навчання у Східній Азії. Тому Пентагон має припускати, що ці дві держави, разом із Північною Кореєю, воюватимуть разом під час наступної війни. Тому Китай, імовірно, бачить велику перевагу в тому, що китайські війська, навіть якщо це будуть лише найманці, воюватимуть в Україні", - підсумував Чанг.

Інфографіка: Главред

Допомога Китаю Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки та Служби безпеки України, Китай постачає Російській Федерації зброю. Зокрема, йдеться про артилерію та порох.

Раніше Україна запідозрила Китай у допомозі РФ у живій силі, адже Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської окупаційної армії.

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про своїх солдатів, які брали участь у бойових діях на Донеччині, і заявило, що країна не направляла своїх військовослужбовців в Україну для участі в бойових діях.

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