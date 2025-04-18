Зеленський розкритикував Китай за постачання зброї РФ: з'явилась відповідь МЗС

У Китаї продовжують називати війну "українською кризою".

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Звинувачення Зеленського називають "безпідставними" / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official, fmprc.gov.cn, скріншот

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МЗС Китаю розкритикувало Зеленського за звинувачення у допомозі РФ

Представник КНР переконує, що країна ніколи не надавала зброю Росії чи Україні

18 квітня Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на заяву президента України Володимира Зеленського щодо постачання КНР зброї країні-агресорці Росії.

Як повідомляє Reuters, речник МЗС Китаю Лінь Цзянь назвав звинувачення Зеленського у підтримці РФ "безпідставними".

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Китай не визнав того, що надає допомогу Росії, хоча про це свідчать дані української розвідки та Служби безпеки України. В КНР переконують, що їхня летальна зброя не передавалась будь-якій зі сторін в "українській кризі".

Лінь Цзянь наголосив, що КНР "суворо контролює товари подвійного призначення", які можна використати для виробництва зброї.

Позиція Китаю щодо війни в Україні / Інфографіка: Главред

Допомога Китаю Росії - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки та Служби безпеки України, Китай постачає Російській Федерації зброю. Зокрема, йдеться про артилерію та порох.

Раніше Україна запідозрила Китай у допомозі РФ у живій силі, адже Сили оборони України взяли в полон двох громадян Китаю, які воювали на боці російської окупаційної армії.

Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на інформацію про своїх солдатів, які брали участь у бойових діях на Донеччині і заявило, що країна не направляла своїх військовослужбовців в Україну для участі у бойових діях.

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Хто такий Лінь Цзянь? Лінь Цзянь - китайський державний діяч та дипломат, заступник директора департаменту інформації та друку МЗС КНР. З 18 березня 2024 року призначений офіційним представником Міністерства закордонних справ, змінивши на цій посаді Мао Нін. Лінь Цзянь став 34-м за рахунком спікером китайського МЗС з моменту заснування цієї посади в 1983.

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