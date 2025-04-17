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Порох, артилерія і не лише: Зеленський заявив про постачання зброї з Китаю до РФ

Руслан Іваненко
17 квітня 2025, 21:20
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СБУ і розвідка зафіксували участь Китаю у військовому посиленні РФ.
Китай, Зеленский
Китай, за даними СБУ, постачає зброю Росії / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, Главред

Коротко:

  • Зеленський заявив про постачання Китаєм артилерії та пороху РФ
  • СБУ та розвідка мають докази військової співпраці Китаю і Росії

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, за даними української розвідки та Служби безпеки України, Китай постачає Російській Федерації зброю. Зокрема, йдеться про артилерію та порох. Про це глава держави повідомив під час брифінгу.

"Важлива інформація, не дуже приємна. Ми отримали, нарешті, інформацію, що Китай поставляє зброю Російській Федерації. І ми готові будемо говорити про це детально. На сьогодні ми маємо загальну інформацію від Служби безпеки, від розвідок про порох, артилерію", — наголосив Зеленський.

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Президент також нагадав, що під час особистої розмови з головою КНР Сі Цзіньпінем той обіцяв, що Пекін не постачатиме зброю Москві.

"Але, на жаль, ми бачимо зараз іншу інформацію. У нас вже є факти про цю роботу Китаю та Росії на посилення їх обороноздатності. І це — погані факти", — додав він.

Порох, артилерія і не лише: Зеленський заявив про постачання зброї з Китаю до РФ
Китай / Інфографіка: Главред

За словами Зеленського, більш детальні дані можуть бути оприлюднені вже наступного тижня. Йдеться, зокрема, про інформацію, що представники Китаю можуть брати участь у виробництві деяких видів озброєння безпосередньо на території Росії.

Китайські військовополонені в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, двоє громадян КНР, які були захоплені українськими військовими в полон, заявили під час пресконференції, що не мали наміру брати участь у війні проти України.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що Україна не має наміру утримувати полонених безстроково й готова розглянути можливість їхнього обміну.

Водночас, за інформацією The Times, Росія завербувала щонайменше 150 китайських громадян для участі у бойових діях проти України і у Київ є відповідні докази.

Що відомо про китайські бронемашини ZFB-05

ZFB-05 Xinxing (китайськ: 新星; піньїнь: Xīnxīng; букв. "нова зірка") - китайський бронетранспортер, розроблений головним чином для сухопутних військ Народно-визвольної армії, Народної збройної поліції, поліцейських сил, китайських миротворців ООН і на експорт, зазначає Вікіпедія.

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