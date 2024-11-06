Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

Китайським лідерам могли не повідомити про угоду Москви і Пхеньяну та переміщення північнокорейських військових до Курської області.

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Сі Цзіньпін підтримує "спільну долю" союзників, але Пекіну не потрібні блоки проти США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головні тези з матеріалу The Guardian:

Китай неспроста мовчить про співпрацю РФ і КНДР

Китай побоюється нової Холодної війни

Пекіну не потрібні блоки проти Заходу

Китай стурбований розміщенням військових КНДР на території агресора Росії. Пекін мовчить і побоюється відновлення геополітичних альянсів часів Холодної війни, оскільки ситуація може ускладнити відносини КНДР із Заходом.

У матеріалі The Guardian йдеться про те, що наразі незрозуміло, чи здатен Пекін використати свій вплив на Пхеньян для зміни ситуації. На думку деяких аналітиків, китайські лідери могли навіть не отримати інформацію про розміщення військ КНДР у РФ та їхню червневу угоду.

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"Їхня особиста справа"

У КНР не поспішають коментувати переміщення північнокорейських військ до Росії. Днями очільник китайського МЗС сказав, що це "особиста справа" Пхеньяна і Москви. Державні ЗМІ Китаю переважно мовчать.

Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Китай приховує занепокоєння

Як вважають аналітики, Китай насправді стурбований ситуацією. Незважаючи на те, що лінія Сі Цзіньпіна передбачає "спільну долю" для китайських союзників, ситуація може стати більш "незручною" для Пекіна.

Нова Холодна війна?

Раніше Китай звинувачував Сполучені Штати в "новому менталітеті Холодної війни" щодо Пекіна. Але співпраця РФ і КНДР може призвести до нової холодної війни і ускладнити баланс між союзниками Китаю і залежністю його економіки від Заходу.

Китаю не потрібен блок проти США

На думку декана Інституту міжнародних досліджень Нанкінського університету Чжу Феню, договір Північної Кореї та Росії міг би призвести до створення блоку з Китаєм, який неминуче був би спрямований проти США, Південної Кореї та Японії. І КНР не хоче відновлювати такі союзи, адже менталітет Холодної війни суперечить національним інтересам Пекіна.

РФ зазіхає на вплив Китаю в КНДР

Як стверджують журналісти The Guardian, втручання Росії може модернізувати армію КНДР. Москва може оскаржити вплив КНР у Північній Кореї, якщо дедалі активніше допомагатиме Пхеньяну з ядерними та балістичними ракетами великої дальності.

А якщо Москва підтримає ядерну програму Пхеньяна, це стане викликом міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї, в якому КНР відіграє важливу роль.

Позиція Китаю щодо війни і військ КНДР у Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 24 жовтня, коли Україна і Захід повідомили про північнокорейські війська в Росії, в Китаї заявили, що у них немає інформації про прибуття військових КНДР на російську територію. У Пекіні закликали, мовляв, усі сторони до деескалації та вирішення питань "політичним шляхом".

Пізніше Китай зробив цинічну заяву про співпрацю КНДР і Росії: у Пекіні сказали, що це - внутрішня справа Москви і Пхеньяна, а жодної загрози, мовляв, немає. Війну Росії проти України там уже традиційно назвали "українською кризою".

При цьому на саміті БРІКС Росія не змогла отримати потрібну Кремлю підтримку від Китаю та інших країн щодо війни проти України, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни. Війна в декларації саміту в Казані згадується лише раз - у самому документі зазначено прихильність учасників принципам Статуту ООН, включно з положеннями про повагу до територіальної цілісності всіх країн.

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