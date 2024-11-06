Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

Андрій Ганчук
6 листопада 2024, 13:28
554
Китайським лідерам могли не повідомити про угоду Москви і Пхеньяну та переміщення північнокорейських військових до Курської області.
Китай, китайські війська
Сі Цзіньпін підтримує "спільну долю" союзників, але Пекіну не потрібні блоки проти США - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Головні тези з матеріалу The Guardian:

  • Китай неспроста мовчить про співпрацю РФ і КНДР
  • Китай побоюється нової Холодної війни
  • Пекіну не потрібні блоки проти Заходу

Китай стурбований розміщенням військових КНДР на території агресора Росії. Пекін мовчить і побоюється відновлення геополітичних альянсів часів Холодної війни, оскільки ситуація може ускладнити відносини КНДР із Заходом.

У матеріалі The Guardian йдеться про те, що наразі незрозуміло, чи здатен Пекін використати свій вплив на Пхеньян для зміни ситуації. На думку деяких аналітиків, китайські лідери могли навіть не отримати інформацію про розміщення військ КНДР у РФ та їхню червневу угоду.

відео дня

"Їхня особиста справа"

У КНР не поспішають коментувати переміщення північнокорейських військ до Росії. Днями очільник китайського МЗС сказав, що це "особиста справа" Пхеньяна і Москви. Державні ЗМІ Китаю переважно мовчать.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Коротко про армію КНДР / Інфографіка: Главред

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

Китай приховує занепокоєння

Як вважають аналітики, Китай насправді стурбований ситуацією. Незважаючи на те, що лінія Сі Цзіньпіна передбачає "спільну долю" для китайських союзників, ситуація може стати більш "незручною" для Пекіна.

Нова Холодна війна?

Раніше Китай звинувачував Сполучені Штати в "новому менталітеті Холодної війни" щодо Пекіна. Але співпраця РФ і КНДР може призвести до нової холодної війни і ускладнити баланс між союзниками Китаю і залежністю його економіки від Заходу.

Китаю не потрібен блок проти США

На думку декана Інституту міжнародних досліджень Нанкінського університету Чжу Феню, договір Північної Кореї та Росії міг би призвести до створення блоку з Китаєм, який неминуче був би спрямований проти США, Південної Кореї та Японії. І КНР не хоче відновлювати такі союзи, адже менталітет Холодної війни суперечить національним інтересам Пекіна.

РФ зазіхає на вплив Китаю в КНДР

Як стверджують журналісти The Guardian, втручання Росії може модернізувати армію КНДР. Москва може оскаржити вплив КНР у Північній Кореї, якщо дедалі активніше допомагатиме Пхеньяну з ядерними та балістичними ракетами великої дальності.

А якщо Москва підтримає ядерну програму Пхеньяна, це стане викликом міжнародному режиму нерозповсюдження ядерної зброї, в якому КНР відіграє важливу роль.

Позиція Китаю щодо війни і військ КНДР у Росії - новини за темою:

Як повідомляв Главред, 24 жовтня, коли Україна і Захід повідомили про північнокорейські війська в Росії, в Китаї заявили, що у них немає інформації про прибуття військових КНДР на російську територію. У Пекіні закликали, мовляв, усі сторони до деескалації та вирішення питань "політичним шляхом".

Пізніше Китай зробив цинічну заяву про співпрацю КНДР і Росії: у Пекіні сказали, що це - внутрішня справа Москви і Пхеньяна, а жодної загрози, мовляв, немає. Війну Росії проти України там уже традиційно назвали "українською кризою".

При цьому на саміті БРІКС Росія не змогла отримати потрібну Кремлю підтримку від Китаю та інших країн щодо війни проти України, припустили аналітики американського Інституту вивчення війни. Війна в декларації саміту в Казані згадується лише раз - у самому документі зазначено прихильність учасників принципам Статуту ООН, включно з положеннями про повагу до територіальної цілісності всіх країн.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Росії новини КНДР новини Китаю
Реклама
Новини партнерів

Головне за день

Більше
У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

16:03Світ
Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

15:40Україна
"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

15:33Політика
Реклама

Популярне

Більше
Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Україну накриває магнітна буря: коли цей шторм буде на піку

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Гороскоп на завтра 7 листопада: Дівам - дивовижна удача, Стрільцям - грандіозний куш

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Влупив майже 6-бальний шторм: до України наближається ще кілька магнітних бур

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Голосування завершено: хто перемагає на виборах у США - останні підрахунки

Україна має далекобійну зброю: ядерний арсенал РФ в зоні ризику - ЗМІ

Україна має далекобійну зброю: ядерний арсенал РФ в зоні ризику - ЗМІ

Останні новини

16:11

РФ перекидає РЕБи в бік кордону з Україною: партизани назвали причину

16:09

Чому в 90-х відключали світло: правда про темне минуле України, яку знають одиниці

16:03

У Китаї зробили заяву про перемогу Трампа і удар США по економіці Пекіна

16:02

Джо Байден уперше стане прадідусем

15:45

Експерти закликали поставити миску з содою на вікно в листопаді: в чому причинаВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

15:40

Шольц принципово не хоче надавати Україні Taurus: Кулеба розкрив страхи Німеччини

15:33

"Війна йому заважає": Кулеба прямо сказав, що чекає на Україну після перемоги Трампа

15:27

Мова про сотні тисяч гривень: Генштаб розкрив вартість підготовки солдата

15:25

Китайський гороскоп на завтра 7 листопада: Тиграм - розчарування, Свиням - ревнощі

Реклама
15:22

Трамп не фанат Путіна: що нас чекає після виборівПогляд

15:15

Нічого не порветься: чоловік показав, як правильно розкривати конвертВідео

15:07

У Лаврова вибухнули "умовою" Росії для Трампа щодо України

15:06

Провал Гарріс та загроза узурпації влади: що відомо про результати виборів в США

14:58

Меланія Трамп з'явилася у старій сукні в день виборів у США - деталі

14:49

Армія КНДР вступає в бої із ЗСУ: у Південній Кореї зробили термінову заяву

14:44

Загадка для найрозумніших: треба знайти пропущене число за 14 секунд

14:35

Пристібаємо паски безпеки: чого чекати від другого строку ТрампаПогляд

14:28

РФ готує наступ на 2 великих міста: чи зможе ворог реалізувати задумане

14:17

Перший незручний момент президента: Меланія відмовилася цілувати Трампа на публіціВідео

14:15

Два кроки для України: нардеп зробив прогноз щодо війни після перемоги Трампа

Реклама
14:11

Чому ЗСУ створюють нові бригади замість поповнення старих: відповідь Генштабу

13:53

Сильних та борзих завжди підтримують: чого чекати від Трампа?Погляд

13:52

Удача зникне на цілий рік: що категорично не можна робити 7 листопада - прикмети

13:47

Гучний законопроєкт про дрова: чим лякали українців і що вирішив Зеленський

13:43

Що зміниться для України після перемоги Трампа: в Politico розкрили деталі

13:32

"Нова реальність для українців": експерт озвучив плани Трампа щодо війни

13:28

Китай стурбований військами КНДР у РФ: у Пекіна є вагома причина - The Guardian

13:16

Ворог окупував за жовтень найбільшу територію України за рік - Deep State

12:55

Трамп може дати Україні все необхідне: несподіваний сценарій завершення війни

12:53

Чи вдарить Трамп по центру Москви після перемоги на виборах: відповідь Кулеби

12:16

У Путіна відреагували на тріумф Трампа на виборах у США

12:16

"Правило двох стін не врятує": РФ небезпечно модернізувала "Шахеди" - що відомо

11:50

Українські безпілотники атакували порт у Каспійську: що могли уразити ЗСУ

11:41

Відправлення військ КНДР на війну з Україною: ЗМІ дізналися, що Пхеньян отримає від РФ

11:32

Росія посилює терор: що придумав ворог для нових атак на Україну - Криволап

11:26

Трамп перемагає на виборах: у CNN дізналися, що робитимуть у Гарріс

10:40

Україна "втягує Варшаву у війну": у МЗС жорстко відповіли на звинувачення Польщі

10:38

Відразу після виборів Трамп натякнув, що збирається робити з війною в УкраїніВідео

10:28

Про це здогадуються одиниці: чому автомобільні шини чорні

10:13

Зеленський привітав Трампа з перемогою і зробив заяву

Реклама
10:11

Контроль над Сенатом США перейде до республіканців: чим це вигідно ТрампуВідео

09:46

Трамп особисто оголосив про свою перемогу на виборах президента США

09:40

Тисячі росіян знищені: Сирський розкрив втрати армії РФ у Курській області

09:33

Трамп зателефонує Путіну, а в 2025 році розпочнуться переговори про мир - CNBC

09:02

Ілона Гвоздьова погладшала на 13 кг - скільки вона тепер важить

08:59

Карта Deep State онлайн за 6 листопада: що відбувається на фронті (оновлюється)

08:56

Українські дрони атакували РФ за 1000 кілометрів: у Дегестані прогриміли вибухи

08:50

Трамп вдруге стає президентом США - ЗМІВідео

08:37

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 6 листопада (оновлюється)

08:19

"Інша жінка": який зараз вигляд має Слава Камінська

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Операція в Курській області
США обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській областіВ операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогноз
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Війна з Росією
Росія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривог
Персони
Володимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новости
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти