Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

Путініст Філіп Кіркоров боїться не встигнути попрощатися з нащадками.

Філіп Кіркоров прийняв рішення забрати дітей з Москву / колаж: Главред, фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

Діти Філіпа Кіркорова терміново повернулися в РФ

Що змусило співака прийняти термінове рішення

Російський співак Філіп Кіркоров, який підтримує злочинне вторгнення РФ в Україну, раптово повернув своїх дітей з Дубаю до Москви. За повідомленням російського Telegram-каналу, дії артиста продиктовані поганим станом його здоров'я.

Діти співака Анна-Марія і Мартін раніше навчалися в приватній школі в Дубаї, але перед початком нового навчального року Кіркоров ухвалив рішення, що його діти повернуться до РФ і ходитимуть до московської школи. Своє рішення путініст пояснив бажанням особисто відвести нащадків до школи.

Філіп Кіркоров із донькою Анною-Марією / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Тато проводить до школи першого вересня. Нарешті перше вересня у мене вільне цього року! До школи підуть у Москві. Уже купили форму. Я знаю, що помічниця займається тим, що купує все. Хрещена наша займається цим...", - сказав Кіркоров.

Однак джерела стверджують, що справжня причина криється в його хиткому здоров'ї. Після курсу лікування артист відчув полегшення, але лікарі попередили, що ускладнення можуть повернутися будь-якої миті. Тому співак вважав за краще тримати дітей поруч на випадок найгіршого сценарію.

Філіп Кіркоров - погіршення здоров'я / фото: instagram.com, Філіп Кіркоров

"Філіпу після курсу лікування стало трохи легше. Але лікарі попередили, що в будь-який момент можуть з'явитися нові проблеми зі здоров'ям. Тому він вирішив, нехай діти будуть ближче", - повідомили джерела.

Крім того, на рішення Кіркорова вплинула особиста трагедія - він не встиг попрощатися з батьком перед його смертю. Тепер же артист не хоче, щоб його власні діти пережили подібне.

"Сам-то він і не встиг попрощатися з батьком. Я думаю, це було вирішальним у питанні повернення дітей", - розповіли близькі артиста.

Раніше Главред повідомляв, що на російського співака Філіпа Кіркорова обрушилися нападки кремлівських пропагандистів. Причиною стала його спроба заступитися за колегу по сцені, чим артист фактично пішов проти указу Путіна і викликав хвилю погроз і критики від провладних ЗМІ.

Тим часом Алла Пугачова відверто розповіла, чому колись погодилася вийти заміж за Кіркорова. За словами Примадонни, на цей крок її вмовила мати співака, яка просила допомогти синові. З гумором Пугачова додала, що зважитися на такий шлюб можна було лише з жалю.

Про персону: Філіп Кіркоров Філіп Кіркоров - радянський і російський естрадний співак, Народний артист РФ (2008). У 2008 році також отримав звання Народного артиста в Україні, але у 2023 формально був його позбавлений через підтримку російської агресії. Учасник безлічі скандалів, зокрема й "голої" вечірки Анастасії Івлєєвої в грудні 2023 року, яка спричинила хвилю "скасування" популярних артистів у країні-окупанті.

