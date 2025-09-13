Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Досвід багаторічної близькості": російський співак поскаржився на свою матір

Олена Кюпелі
13 вересня 2025, 23:18
55
Стас П'єха поскаржився на внучку путіністки Едіти П'єхи.
Стас П'єха втратив батька
Стас П'єха поскаржився на матір / Колаж Главред, фото Instagram/wolfieha

Коротко:

  • Що зробила мати Стаса П'єхи
  • На що він поскаржився

Російський співак Стас П'єха, який підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну, розповів про свої переживання, пов'язані з його матір'ю.

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, співак розповів, чому після першого шлюбу досі не обзавівся постійними стосунками. За словами артиста, у всьому винне його дитинство і відсутність близькості з матір'ю.

відео дня

"Близькість - це складний момент. Вона на якийсь короткий час може бути - місяць, два... Але в довгі стосунки йти дуже важко, коли в тебе немає дитячого досвіду багаторічної близькості з матір'ю. При цьому близькість ця потрібна", - розповів співак.

Стас П'єха
Стас П'єха не зміг побудувати сім'ю / Facebook

РосЗМІ пишуть, що в шлюбі артист був тільки одного разу. Його першою і поки єдиною дружиною була модель Наталія Горчакова. У пари народився син Петро. Відтоді у путініста було кілька романів, проте жоден із них не закінчився вдало.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше стало відомо про те, що співак Стас П'єха опинився в реанімації. 42-річний співак вночі викликав швидку через проблеми із серцем. Повідомляється, що його тут же забрали в кардіореанімацію. "Його госпіталізували в Боткінську лікарню", - повідомив канал.

Крім того, раніше П'єха важко перехворів на коронавірус. Ще раніше повідомлялося про проблеми з наркотиками.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Стас П'єха новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

23:32Війна
Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

21:36Україна
Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

21:33Війна
Реклама

Популярне

Більше
Гороскоп на сьогодні 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Гороскоп на сьогодні 14 вересня: Близнюкам - несподіваний подарунок, Стрільцям - біль

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

Втратите достаток і благополуччя: що не можна виносити з дому 13 вересня, прикмети

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

Ворог проривається до ключових міст Донеччини: аналітик пояснив задум Росії

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столиця

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

Останні новини

23:33

У Києві вручили кінопремію "Золота дзиґа": звинуваченого в об'юзі Темляка нагородили

23:32

"Ми надзвичайно близькі": Келлог зробив гучну заяву щодо завершення війни

23:18

"Досвід багаторічної близькості": російський співак поскаржився на свою матір

22:47

"З'їдять" усі гроші - автомеханік назвав найгірші вживані автомобілі

21:36

Кіт-кот-ППО: Келлог відповів на жарт українців про те, що він - небесний щит

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця рокуПодорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року
21:33

Російський дрон 50 хвилин літав у Румунії - Зеленський заявив про розширення війни

20:55

З'явився на карті ще у XVIII столітті - де в Україні збудували "Пентагон"Відео

20:35

"Ситуація нагадує 1938-й": Каллас упевнена, що під загрозою безпека всієї Європи

20:19

Не польський і не австрійський: хто насправді побудував Львів

Реклама
20:13

"Нехай спокійно живе": Сєдокова зганьбилася відповіддю про самогубство колишнього чоловіка

19:55

Росія готує удар по Верховній Раді - нардеп розкрив план ПутінаВідео

19:51

У Польщі зрізали хрест з української церкви: у посольстві України відреагували

19:22

Як поєднувати прикраси: секрети стильних аксесуарів на кожен день

19:10

Зупинити Путіна можна лише одним рішеннямПогляд

18:55

В України був свій король – відкриття, яке зламає шкільні стереотипиВідео

18:53

Комунальні платежі "схуднуть" на 75%: на кого з українців чекає солідна знижка

18:50

На Закарпатті масові заходи потрібно погоджувати з ТЦК: деталі

18:37

"За три місяці окупують схід": Зеленський зробив важливу заяву про фронт

18:27

Колишня дружина Віктора Павліка вийшла заміж

18:01

Задовго до Відьмака: хто були справжні мисливці на демонів в Україні

Реклама
17:52

Деталі штурму Філії: ЗСУ закидали росіян гранатами й взяли полоненихВідео

17:46

Windows 10 "згасне" рівно через місяць: що робити користувачам

17:39

"Якій брехні нам вірити?": Сікорський висміяв виправдання РФ про дрони в Польщі

17:13

Віктор Розовий зробив шокуючу заяву після інтерв'ю ексдружини - всі деталі

16:55

Великий район Донбасу під загрозою оточення: названо небезпечний напрямок

16:49

Що буде, якщо відмовлятися грати з котом: ветеринари вказали небезпечний нюанс

16:40

Популярний в Україні овоч стає дефіцитом - ціни росуть з шаленим темпом

16:15

Навчання в Білорусі: Путін і Лукашенко готують три стратегії війни із Заходом - Bild

15:58

Кармічний союз: які знаки зодіаку знаходять одне одного знову і знову

15:56

"Підказав його батько": де і на яку професію син Осадчої навчається в США

15:51

Потужний удар по РФ і важлива умова НАТО: Трамп зробив гучну заяву

15:41

Як діє гарячка: коли збивати температуру, а коли дозволити організму боротися

15:19

Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

15:19

Місто у 25 разів більше за Київ: де в Україні була ще одна столицяВідео

14:56

Психологи розповіли, як знайти другу "половинку": ТОП-4 прості кроки

14:53

Жир просто тане на очах: копійчана заміна оцту творить справжні дива

14:46

Невідома Житомирщина: що приховують старі вулиці міста і вікові ліси Полісся

14:35

Де відмінності між двома футболістами: тільки найуважніші знайдуть три деталі

14:27

"Зимове пальто" для троянд: як підготувати рослини до холодівВідео

14:24

Модні кольори в одязі на осінь 2025: як зробити образ яскравим у похмуру поруВідео

Реклама
13:55

Розкрито всю правду про "Мівіну": що додають у вермішель і навіщоВідео

13:53

Росіян в Куп'янську немає: Генштаб повідомив про контрдиверсійну операцію

13:50

Зарплати вчителів в Україні зміняться: як тепер збільшаться доплати та премії

13:46

Путін "підставив" Лукашенка на тлі угоди Мінська і Трампа: названа причинаВідео

13:06

"Шльопанці - це не взуття": п'ять жорстких правил взуттєвого етикету

13:02

Росія в злиднях, а Путін витрачає сотні мільйонів на дослідження старіння - ЗМІ

12:55

Дрони підірвали танкери "тіньового флоту" РФ: ЗМІ про удар по порту Приморськ

12:52

Хвороба змусила Кіркорова вжити заходів щодо дітей - що сталося

12:40

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:35

Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річЯка помилка під час поливу рослин може їх вбити
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракПотапКейт МіддлтонСофія РотаруАлла ПугачоваОльга СумськаМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій Козловський
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти