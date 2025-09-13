Коротко:
- Що зробила мати Стаса П'єхи
- На що він поскаржився
Російський співак Стас П'єха, який підтримує військове вторгнення терористичної Росії в Україну, розповів про свої переживання, пов'язані з його матір'ю.
Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, співак розповів, чому після першого шлюбу досі не обзавівся постійними стосунками. За словами артиста, у всьому винне його дитинство і відсутність близькості з матір'ю.
"Близькість - це складний момент. Вона на якийсь короткий час може бути - місяць, два... Але в довгі стосунки йти дуже важко, коли в тебе немає дитячого досвіду багаторічної близькості з матір'ю. При цьому близькість ця потрібна", - розповів співак.
РосЗМІ пишуть, що в шлюбі артист був тільки одного разу. Його першою і поки єдиною дружиною була модель Наталія Горчакова. У пари народився син Петро. Відтоді у путініста було кілька романів, проте жоден із них не закінчився вдало.
Раніше стало відомо про те, що співак Стас П'єха опинився в реанімації. 42-річний співак вночі викликав швидку через проблеми із серцем. Повідомляється, що його тут же забрали в кардіореанімацію. "Його госпіталізували в Боткінську лікарню", - повідомив канал.
Крім того, раніше П'єха важко перехворів на коронавірус. Ще раніше повідомлялося про проблеми з наркотиками.
