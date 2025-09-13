Рус
Чому 14 вересня не можна голосно веселитися: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
13 вересня 2025, 15:19
14 вересня забороняється їсти м'ясні продукти - цього дня віряни дотримуються суворого посту.
14 вересня: яке церковне свято і що не можна робити
14 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 14 вересня
  • Що не можна робити 14 вересня
  • Народні прикмети і традиції

У неділю, 14 вересня, віряни святкують Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Яке церковне свято 14 вересня

Походження свята пов'язане з подіями IV століття. За переказами, рівноапостольна цариця Єлена, мати імператора Костянтина Великого, під час паломництва до Єрусалима 326 року знайшла Хрест Господній на Голгофі, де був розп'ятий Христос. Щоб народ переконався в істинності знахідки, Єрусалимський патріарх Макарій підніс (спорудив) святиню над зібраними людьми, і всі вони, стоячи на колінах, співали: "Господи, помилуй". На тому місці імператор Костянтин побудував величний храм Воскресіння Господнього (Гробу Господнього), який освятили 335 року. Наступного дня після освячення відбулося урочисте спорудження Хреста, щоб усі віряни могли вклонитися йому.

відео дня

Що не можна робити 14 вересня

  • Забороняється їсти м'ясні продукти - цього дня віряни дотримуються суворого посту.
  • Не можна голосно веселитися - свято має стриманий характер.
  • Не слід ходити до лісу - наші пращури вірили, що цього дня "змії повзуть у нори на зиму" і зустріч із ними може бути небезпечною.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • який день на Воздвиження, така й осінь буде;
  • холодна погода - чекайте на ранню і сувору зиму;
  • дощ - до дощової осені;
  • у повітрі літає багато павутини - буде ясна і тепла осінь;
  • вранці сильний туман - до теплої осені.

У народі 14 вересня носило назву Осіннє Зрушення. Бо з цього дня "осінь до зими рухається".

Іменини 14 вересня

Які завтра іменини: Іван, Микола.

Талісманом людини, народженої 14 вересня є тигрове око. З давніх-давен люди були переконані, що цей камінь здатен оберігати свого власника від усіляких негараздів і небезпек. У народі також було уявлення, ніби тигрове око має силу вберегти людину від поспішних рішень і безрозсудних кроків.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
