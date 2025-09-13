Рус
У Києві вручили кінопремію "Золота дзиґа": звинуваченого в об'юзі Темляка нагородили

Віталій Кірсанов
13 вересня 2025, 23:33
Ведучі заходу зазначили, що засуджують насильство, але визнають професіоналізм актора.
У Києві вручили кінопремію
У Києві вручили кінопремію "Золота дзиґа" / колаж: Главред, фото: uafilmacademy.org, instagram.com/kostiatemliak

Ви дізнаєтеся:

  • Хто і в яких номінаціях отримав кінопремію
  • Як відреагували українці на перемогу Костянтина Темляка в номінації

У Києві в суботу, 13 вересня, відбулося вручення національної кінематографічної премії "Золота дзиґа-2025". Українського актора Костянтина Темляка, звинуваченого в насильстві, визнано найкращим у номінації "Найкраща чоловіча роль" за роль у фільмі "БожеВільні". За нагородою він не прийшов.

Ведучі заходу зазначили, що засуджують насильство, але визнають професіоналізм актора. Про це повідомляють в Instagram кінопремії. У соцмережах премії люди активно залишають обурені коментарі.

Статуетку замість Темляка забрав режисер фільму Денис Тарасов.

"Відмінність попередньої роботи актора сьогодні має інший контекст і сприйняття. Не так давно Костянтина звинуватили у фактах домашнього насильства - зараз триває кримінальне провадження. Українська Кіноакадемія засудила ці дії і вкотре сьогодні наголошує на своїй єдиній позиції - будь-які прояви насильства неприпустимі. Нагорода сьогодні - це визнання конкретної роботи, а не виправдання особи. Окрім цього, Українська Кіноакадемія висловила готовність підтримати процес публічної дискусії задля захисту постраждалих та вироблення стандартів реагування на такі випадки в індустрії", - зазначили організатори.

Українці обурені рішенням нагородити актора, звинуваченого в аб'юзі:

  • "Вітаю з дном кіно".
  • "Наступним можна нагородити Вайнштейна або Путіна, яка різниця - є злочини чи ні".
  • "Це нагорода за аб'юз чи домагання до неповнолітньої?"
  • Ви серйозно?
  • "Який же сором".

Зазначимо, що голосування за переможців насправді завершилося ще 19 червня - за півтора місяця до скандалу.

Хто ще отримав нагороди:

  • Андрій Різоль - нагорода за видатний внесок у розвиток українського кінематографа.
  • "Дім "Слово". Нескінченний роман" - найкращий фільм року.
  • Тарас Томенко - найкращий режисер, нагорода за фільм "Дім "Слово". Нескінченний роман".
  • Карина Хімчук - найкраща жіноча роль (фільм "Ти мене любиш?").
  • Ніна Набока - найкраща жіноча роль другого плану (фільм "Дім "Слово". Нескінченний роман").
  • Шевкет Сейдаметов - найкраща робота художника-постановника ("Дім "Слово". Нескінченний роман").
  • Алла Загайкевич - найкраща музика за "Дім "Слово". Нескінченний роман".
  • That ain't me - найкраща пісня, фільм "БожеВільні".
  • Сергій Маурін - найкращий грим, фільм "БожеВільні".
  • Тетяна Кремінь - найкращий дизайн костюмів у фільмі "Ти мене любиш?".
  • Тарас Томенко та Любов Якимчук - найкращий сценарій у фільмі "Дім "Слово". Нескінченний роман".
  • Олександр Рощин - найкраща операторська робота, "Стрічка часу".
  • Марія Стоянова - відкриття року, за фільм "Фрагменти льоду".

Крім того, під час церемонії було вшановано трьох номінантів 2025 року, які загинули у війні з Росією: режисера Віктора Ониська, актора Василя Кухарського, кінопродюсера Станіслава Притулу.

Костянтин Темляк - скандал:

Колишня дівчина актора і волонтера "Молодого театру" Костянтина Темляка, фотографиня Анастасія Соловйова написала великий пост, де відверто розповіла про насильство та аб'юз. За словами Соловйової, вона мовчала через сором, через те, що він медійна людина з авторитетом, а в неї - одна тисяча підписників, і недостатня кількість доказів насильства. "Тому що тягав здебільшого він мене за волосся, міг штовхнути і я падала, і синців не залишалося", - розповідає вона. Дівчина також виставила моторошні правила, за якими вона повинна була жити.

Як раніше писав Главред, Костянтина Темляка вирізали з кліпу українських зірок на тлі скандалу з насильством.

Нинішня дружина Темляка прокоментувала скандал. Актриса Анастасія Нестеренко повідомила, що насильство у стосунках - це жахливо. "Чи жахливо аб'юзити у стосунках? Так. І жінки, і чоловіки страждають від цього. У моїх стосунках, на щастя, жодного фізичного чи емоційного аб'юзу не було. Чи жахливо дізнатися неприємну правду про людину, з якою планував майбутнє? Так", - поділилася актриса.

Що відомо про премію "Золота дзиґа"

"Золота дзиґа" - українська національна кінопремія, яку щорічно з 2017 року вручає Українська кіноакадемія.

Нею відзначають професійні досягнення в розвитку українського кінематографа. Переможців обирають усі члени кіноакадемії шляхом трьохетапного голосування.

Творці фільмів та актори змагаються за звання найкращий фільм, режисерська робота, акторська гра тощо.

Головним символом Національної кінопремії є статуетка "Золота дзиґа", що символізує стрімкий і безперервний розвиток українського кінематографа. Крім того, назва нагадує про творчу спадщину видатного кінематографіста Дзиґи Вертова.

12:40

Після обстрілу дронами: НАТО розпочало операцію "Східний страж", що грозить РФ

12:35

Елтон Джон ошелешив шанувальників виглядом із лікарняної палати

