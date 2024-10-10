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Кім Чен Ин надіслав Путіну військових: де вони в Україні і що роблять - ЗМІ

Андрій Ганчук
10 жовтня 2024, 17:07
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Уряд КНДР відправив в Україну своїх військових для підтримки російських окупаційних військ.
війська РФ, війська КНДР
Військові КНДР розташувалися позаду російських ліній в Україні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ, US Army (ілюстративне фото)

Десятки військових із Північної Кореї розміщені на окупованих територіях України позаду російських ліній. Вони надають сприяння окупантам у роботі з установками для ракет KN-23.

"Позаду російських ліній перебувають десятки північнокорейців у командах, які підтримують пускові установки для ракет KN-23", - пише The Guardian з посиланням на свої джерела в Україні та Південній Кореї.

У чому особливість відправки військових КНДР до України

Журналісти акцентують увагу на тому, що це перший випадок, коли іноземна держава відправила своїх військовослужбовців у військовій формі для підтримки окупантів Росії в Україні.

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На думку експертів, присутність військових КНДР - спроба Пхеньяну випробувати своє озброєння в умовах реальних бойових дій, здобути досвід і зміцнити відносини з Москвою.

Згідно з оцінками джерела в Україні, Північна Корея поставила РФ близько половини артилерійських боєприпасів великого калібру, які російські окупанти використовували протягом 2024 року. Йдеться про понад 2 млн снарядів.

Також північнокорейці поставили росіянам десятки ракет KN-23, їхнє використання окупантами було відновлено з липня після багатомісячної паузи.

Кім Чен Ин надіслав Путіну військових: де вони в Україні і що роблять - ЗМІ
Які ракети КНДР передала Росії для війни проти України / Інфографіка: Главред

Співпраця Росії та КНДР - що про це відомо:

Очільник Кремля Володимир Путін і лідер Північної Кореї Кім Чен Ин влітку підписали договір Росії та КНДР про всеосяжне стратегічне партнерство. Північнокорейський диктатор зазначив, що угода передбачає співпрацю у військовій сфері.

КНДР, імовірно, відправила своїх військових на окуповані РФ території України, повідомили днями у Міноборони Південної Кореї. У відомстві припустили, що такий крок Пхеньян міг зробити в рамках договору про військове співробітництво з Москвою.

КНДР відправила військових інженерів до України для спостереження за використанням окупантами Росії північнокорейських озброєнь, сказав глава Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко. За його словами, деякі військові з Північної Кореї загинули.

Армія КНДР - що про неї відомо

Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки.

До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія.

Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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