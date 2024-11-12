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Катастрофа чи порятунок України: Трамп готує кадрові зміни в США, що відомо

Анна Косик
12 листопада 2024, 11:47оновлено 12 листопада, 12:45
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Трамп визначився з кандидатами на дві ключові посади у сфері зовнішньої політики.
Трамп, Рубио, Уолц
Обрані Трампом політики можуть обрати стратегію тиску на Україну / Колаж: Главред, фото: x.com/marcorubio, facebook.com/MichaelWaltz, facebook.com/DonaldTrump

Головне:

  • Трамп призначить сенатора Марко Рубіо з Флориди своїм держсекретарем
  • Майка Волтца новообраний президент хоче обрати радником з нацбезпеки

Новообраний президент США Дональд Трамп призначить на посаду держсекретаря Штатів сенатора з Флориди Марко Рубіо. Про це пише The New York Times з посиланням на трьох людей в оточення республіканця.

Рубіо був одним із тих, хто зайняв позицію зовнішньополітичного яструба ще по обранню до Сенату у 2010 році. Він займав доволі жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

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Якщо сенатора таки призначать на посаду держсекретаря, головною інтригою буде те, чи він відмовиться від прямого втручання Штатів у деякі частини світу, щоб пріоритетним залишився лише Китай. Адже такий підхід би повністю відповідав ідеям самого Трампа - "Америка перш за все".

Позиція Рубіо щодо України

Марко Рубіо досить жорстко висловлювався щодо країни-агресора Росії у минулому. Однак під час голосування проти виділення Україні та Ізраїлю 95-мільярдного пакету допомоги у квітні 2024 року був серед 15 сенаторів-республіканців, які голосували "проти".

Він пояснював таку позицію тим, що Україні потрібно зосередитись не на озброєнні, а на досягненні домовленостей з РФ, навіть якщо угода не включатиме повернення усіх тимчасово окупованих територій. Головне для Рубіо - закінчення війни.

Окрім цього видання припускає, що Рубіо може погодитися на план Трампа тиснути на Україну, щоб та врегулювання конфлікт з Росією і при цьому залишилася поза НАТО.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Противник України в НАТО у ролі радника з нацбезпеки США

Дональд Трамп обрав представника Республіканської партії Майка Уолца своїм радником з національної безпеки. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, ознайомлені з цим питанням.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Інфографіка: Главред

За даними видання, Уолц є поплічником новообраного президента, який у минулому проходив службу у Національній гвардії в чині полковника та досить різко висловлювався щодо Китаю в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Уолц наголошував на необхідності Штатів готуватися до можливого конфлікту у цьому регіоні, адже, на його думку, американські військові наразі не настільки підготовлені, як вони повинні бути.

Якщо Уолц посяде пост радника із нацбезпеки, він відповідатиме за інформування Трампа про ключові питання національної безпеки та координацію з різними агентствами.

Позиція Уолца щодо України

Майк Уолц з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році виступив із підтримкою ідеї надання Києву більшої кількості озброєння. Він навіть відвідував Київ в складі конгресових делегацій.

Однак все змінилося із голосуванням у Конгресі США, що відбувалося у квітні 2024 року. Уолц не підтримав виділення додаткового фінансування для допомоги Україні, нібито через відсутність стратегії в адміністрації Байдена.

При цьому критика Білого дому за затримку допомоги Україні та недостатньо жорсткі санкції проти РФ продовжувалась. А ось декілька тижнів тому він сказав, що в США має відбутися переоцінка цілей щодо України.

"Чи це в інтересах Америки, чи збираємося ми вкладати час, ресурси, які нам зараз дуже потрібні в Тихому океані?", - наголосив він.

Уолц також схвально відгукувався щодо ідеї утримуватись від підтримки США вступу України в НАТО, бо це, нібито, може втягнути Штати у війну з РФ, а Україна все рівно не може забезпечувати колективну безпеку країн-членів Альянсу.

Плани Трампа щодо України - що відомо

Нагадаємо, премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що вже найближчим часом можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, кордону, на якому воно діятиме, та гарантій безпеки для країни. Це входить до плану Трампа, який зараз на стадії підготовки.
Раніше Главред писав, що французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро переконаний в тому, що переможець президентських виборів у США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України, попри свої попередні заяви.

Напередодні представник Офісу президента України Михайло Подоляк зазначив, що обраний президент США Дональд Трамп не буде підтримувати ініціативи лідера РФ Володимира Путіна, адже американський політик не зможе дозволити собі бути "другим номером" на міжнародній арені.

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Що потрібно знати про Reuters?

"Ройтерз" (англ. Reuters) - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

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