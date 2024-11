Катастрофа чи порятунок України: Трамп готує кадрові зміни в США, що відомо

Головне:

Новообраний президент США Дональд Трамп призначить на посаду держсекретаря Штатів сенатора з Флориди Марко Рубіо. Про це пише The New York Times з посиланням на трьох людей в оточення республіканця.

Рубіо був одним із тих, хто зайняв позицію зовнішньополітичного яструба ще по обранню до Сенату у 2010 році. Він займав доволі жорстку позицію щодо Китаю, Ірану, Венесуели та Куби.

Якщо сенатора таки призначать на посаду держсекретаря, головною інтригою буде те, чи він відмовиться від прямого втручання Штатів у деякі частини світу, щоб пріоритетним залишився лише Китай. Адже такий підхід би повністю відповідав ідеям самого Трампа - "Америка перш за все".

Марко Рубіо досить жорстко висловлювався щодо країни-агресора Росії у минулому. Однак під час голосування проти виділення Україні та Ізраїлю 95-мільярдного пакету допомоги у квітні 2024 року був серед 15 сенаторів-республіканців, які голосували "проти".

Він пояснював таку позицію тим, що Україні потрібно зосередитись не на озброєнні, а на досягненні домовленостей з РФ, навіть якщо угода не включатиме повернення усіх тимчасово окупованих територій. Головне для Рубіо - закінчення війни.

Окрім цього видання припускає, що Рубіо може погодитися на план Трампа тиснути на Україну, щоб та врегулювання конфлікт з Росією і при цьому залишилася поза НАТО.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.