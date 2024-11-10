"Трамп занадто мудрий, щоб кинути Україну": у Парижі зробили знакову заяву

Справедливий мир не може бути укладений за спинами українців, упевнений Жан-Ноель Барро.

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Жан-Ноель Барро оцінив позицію Дональда Трампа щодо України / Колаж: Главред, фото: ОК "Захід", Facebook/DonaldTrump, Facebook/jnbarrot78

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Трамп не погодиться з поразкою України

У Парижі назвали умову справедливого миру

Переможець президентських виборів у США Дональд Трамп не відмовиться від підтримки України, попри свої попередні заяви.

Таку заяву зробив французький міністр закордонних справ Жан-Ноель Барро в інтерв'ю виданню Le Parisien.

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Глава французького зовнішньополітичного відомства зазначив, що Трамп "занадто мудрий, щоб погодитися на те, що стане найбільшою територіальною анексією за останні 75 років".

За словами глави французького МЗС, інакше це загрожує серйозними наслідками для Європи і всього світу.

"(Він. - ред.) занадто мудрий, щоб забути, що жоден справедливий і тривалий мир не може бути укладений за спинами українців і над головами європейців. Це закріпило б право найсильнішого, з дуже серйозними наслідками в Європі та інших регіонах світу", - додав Барро.

Хто такий Жан-Ноель Барро? Жан-Ноель Барро - французький політик, міністр-делегат з європейських справ Франції (2024). Міністр Європи та закордонних справ (з 2024), повідомляє Вікіпедія.

Раніше повідомлялося про підготовку зустрічі Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Уже обговорювалися можливі майбутні контакти на рівні лідерів, розповів Андрій Сибіга.

Нагадаємо, раніше в ОП розповіли про можливі переговори Зеленського і Трампа. Україні потрібно переформатувати економіку і визначити пріоритети, каже Михайло Подоляк.

Як повідомляв Главред, Трамп готує резонансний план завершення війни в Україні, вважає британський історик і журналіст Оуен Метьюз. Ініціатива може стати ударом у спину українцям.

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