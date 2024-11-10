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"Не буде грати другим номером": Подоляк пояснив, чому Трамп не підтримає Путіна

Руслана Заклінська
10 листопада 2024, 00:00
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Обраний президент США Дональд Трамп буде діяти, виходячи з репутаційного прагматизму, заявив Михайло Подоляк.
'Не буде грати другим номером': Подоляк пояснив, чому Трамп не підтримає Путіна
Трамп не буде підтримувати Путіна / Колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, скріншот з YouTube

Головне:

  • Дональд Трамп не підтримуватиме ініціативи Володимира Путіна

  • Трамп діятиме, орієнтуючись на власні інтереси та прагматизм

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Обраний президент США Дональд Трамп не буде підтримувати ініціативи лідера РФ Володимира Путіна. Трамп не зможе дозволити собі бути "другим номером" на міжнародній арені. Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в ефірі "Ми-Україна".

За його словами, Трамп завжди буде діяти відповідно до власних інтересів і прагматизму. Подоляк зазначив, що новому президенту США немає сенсу підтримувати ініціативи Путіна, адже в такому випадку Трамп буде грати під другим номером.

"Я собі зовсім не уявляю. Враховуючи знову ж таки, біографію пана Трампа, враховуючи його ключові акценти, які він завжди робить, то грати другим номером він точно не буде. Тільки першим. І тому вся ініціатива від Трампа вона буде зовсім інакше виглядати, ніж те, що пропонує суб'єкт на прізвище Путін", - додав радник керівника ОП.

Хто такий Михайло Подоляк

Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

Перемога Трампа на виборах у США - головне

Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп здобув перемогу на виборах президента США. Він набрав 277 голосів вибірників, а демократка Гарріс поступилася йому з 226 голосами.

Президент США Джо Байден заявив, що його уряд 20 січня 2025 року передасть владу новообраному президенту Дональду Трампу. У зверненні до нації Байден привітав Трампа з перемогою. Також він заявив, що вибори були чесними і він готовий мирно передати владу у руки нового президента.

Як повідомляв Главред, у середу Байден зустрінеться з Трампом, аби обговорити передачу влади.

Крім цього, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що готується зустріч президента України Володимира Зеленського з обраним президентом США Дональдом Трампом. За його словами, між очільниками країн уже налагоджено і встановлено контакт.

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