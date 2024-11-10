Оголошення дати кінця війни в Україні: скоро Штати виступлять з заявою - Туск

Стануть відомі декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

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США незабаром оголосять про кінець війни, каже Туск / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, фото: ОП

Найголовніше з заяв Туска:

Відбувається підготовка плану Трампа щодо України

Скоро з'являться важливі декларації, де буде прописано кінець війни в Україні

Вже найближчим часом можна очікувати важливі декларації щодо припинення вогню в Україні, кордону, на якому воно діятиме, та гарантій безпеки для країни. З такою заявою виступив премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє "Польське радіо"

Як розповів польський прем’єр, поки що частково оприлюднений ЗМІ план новообраного президента США Дональда Трампа щодо України наразі перебуває на стадії підготовки.

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Як прогнозує Туск, вже зовсім скоро світ побачить декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

Хто такий Дональд Туск? До́нальд Франці́шек Туск (нар. 22 квітня 1957, Ґданськ, ПНР) — польський політик кашубського походження, прем'єр-міністр Польщі (2007—2014; з 2023), Голова Європейської Ради (2014—2019), співзасновник і голова партії "Громадянська платформа", колишній заступник голови Сенату. Був заступником голови партії "Союз Свободи", у 1980-х роках брав участь у діяльності руху "Солідарність" пише Вікіпедія.

"Це, безумовно, будуть рішення, які передбачатимуть менше втручання США в українські справи", – додав він.

Дональд Туск також резюмував, що "Рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

Перемога Трампа на виборах у США - головне

Як вже підкреслював Главред, радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, чому Трамп не підтримає Путіна. За його словами, Трамп завжди буде діяти відповідно до власних інтересів і прагматизму.

Експерт Володимир Фесенко також пояснив, чого чекати Україні від другого президентства Трампа. Він зазначає, що 24 години, які Трамп відводить на завершення війни між Росією і Україною, поступово перетворяться на 24 тижні, а то і на більш тривалий термін.

Також стало відомо, за якої умови Путін погодиться заморозити війну з Україною. Все залежить від того, чи економічна ситуація в Росії ускладнює ведення бойових дій.

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