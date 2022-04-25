Глава Пентагону розкрив "рецепт" перемоги України у війні з РФ

Ллойд Остін / Фото Reuters

Міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував хід війни в Україні і ймовірність перемоги над російськими окупантами.

Він звернув увагу на те, що перший крок до перемоги – віра в успіх, що зараз демонструють захисники України, повідомляє CNN.

"Про здатність українців перемагати: перший крок до перемоги - це віра в те, що ти можеш перемогти, - і вони вірять!",- сказав він

Глава Пентагону також пояснив, за рахунок чого Україна може домогтися перемоги у війні проти Росії.

"Ми також віримо, що Україна переможе, якщо матиме відповідне обладнання, зброю та належну підтримку. Зі свого боку, ми робимо і далі робити все, що в наших силах, для підтримки України", - додав Остін.

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Як відомо Остін і держсекретар США Ентоні Блінкен відвідали Київ 24 квітня, де вони зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським та іншими українськими офіційними особами. Серед обговорюваних питань-оборонна допомога, посилення санкцій проти Росії, гарантії безпеки та фінансова підтримка України.

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