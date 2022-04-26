Ракета дістане до Воронежа: США передають Україні РСЗВ-"вбивці Іскандерів"

HIMARS / shephardmedia.com

В Україну вже доставлена потужна американська ракетна система залпового вогню M142 HIMARS, яка може використовуватися для захисту від агресії РФ.

Як пише український військовий експерт і голова фонду Повернись живим Тарас Чмут, американську РСЗВ перекинули в Харківську область.

"Кажуть, десь на Харківщині хочуть побажати гарного ранку північним сусідам і їх не денацифікованим містам", - написав він і прикріпив фото HIMARS.

Зазначимо, що ще 24 квітня США підтвердили плани передати ЗСУ тактичні ракетні комплекси.

HIMARS - "вбивця" С-400 та Іскандера

Американська ракетно-артилерійська система підвищеної мобільності на колісному шасі M142 HIMARS –High Mobility Artillery Rocket System) - це високомобільна система, призначена для ураження районів зосередження артилерійських систем, засобів ППО і вогневої підтримки, вантажного транспорту, бойових машин і бронетранспортерів, а також для надання вогневої підтримки своїм підрозділам.

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Вона може вести вогонь керованими і некерованими ракетами. При цьому на п'ятитонній вантажівці в першій версії HIMARS розшукувалося шість тактичних ракет або одна Оперативна ракета ATACMS M-140.

РСЗВ здатна наносити удари ракетами дальністю до 300 кілометрів.

На європейському театрі військових дій ракета Precision Strike missile класу "земля-земля" (яку може використовувати HIMARS) стане "вбивцею російських систем протиповітряної оборони (наприклад, С-400" Тріумф") або комплексів Іскандер", а в Тихому океані її метою стануть китайські бойові кораблі, вважають військові оглядачі.

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Характеристики:

Маса, кг 11 000

Запас ходу, км 480

Основне озброєння 6 ракет РСЗВ типу MLRS або 1 тактична ракета типу ATACMS

Екіпаж (розрахунок), чол. 3 (оператор, водій, командир розрахунку)

Калібр, мм 227 мм

Скорострільність пострілів / хв 1, 2, 3, всі 6

Прицільна дальність, м від 2 км до 300 км

Максимальна дальність, м 300 км.

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