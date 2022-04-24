"Київ все ще стоїть": Байден зробив нову заяву про війну Путіна в Україні

Президент США також зазначив, що Володимир Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі.
Президент США Джо Байден пообіцяв і далі продовжити підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією.
Він зазначив, що через два місяці після вторгнення "Київ все ще стоїть".
Про це Байден написав в офіційному Twitter.
"Через два місяці після того, як Путін почав неспровокований і невиправданий напад на Україну, Київ все ще стоїть", – йдеться в заяві.
Президент США також зазначив, що Володимир Зеленський і його демократично обраний уряд залишаються при владі.
"Ми продовжимо підтримувати українців у їхній боротьбі за захист своєї Батьківщини", - запевнив Байден.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
У ніч на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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