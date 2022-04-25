"Подарунки" для літаків і танків рашистів: США передають Україні нову партію озброєння

США посилять ЗСУ зенітними комплексами Stinger і протитанковими ракетними комплексами Javelin.
США готують до відправки в Україну в квітні зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони США. При цьому публікуються кадри навантаження озброєння для відправки в Україну.
"Наші пілоти Повітряних сил США готують вантаж з боєприпасами, що містять зенітні комплекси Stinger, протитанкові ракетні комплекси Javelin та інше обладнання, яке планують відправити в Україну на базі ВПС Дувр у квітні 2022 року", - додали в Міноборони США.
Раніше міністр оборони США Ллойд Остін прокоментував хід війни в Україні і ймовірність перемоги над російськими окупантами.
Він звернув увагу на те, що перший крок до перемоги – віра в успіх, що зараз демонструють захисники України.
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