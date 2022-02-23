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Канада, Японія та Австралія затягують "санкційний зашморг" на шиї Росії

23 лютого 2022, 09:09

Обмеження вдарять по економіці РФ. Низка санкцій стосуватиметься окремих росіян, зокрема, членів російського Радбезу.

Канада, Японія і Австралія вводять санкції проти РФ/ Politeka, Reuters

Санкції проти Росії запроваджують ще три країни – Канада, Японія та Австралія. Обмеження в першу чергу вдарять по економіці РФ, проте низка з них буде спрямована на конкретних людей.

Канада запроваджує санкції проти банків РФ

Канада оголосила про запровадження економічних санкцій проти Росії. Про це оголосив прем’єрміністр країни Джастін Трюдо 22 лютого, назвавши дії РФ проти України "абсолютно неприйнятними", пише Радіо Свобода.

Що передбачають обмеження:

  • додаткові санкції накладуть на підтримувані державою російські банки,
  • Канада перекриє будь-які фінансові операції з цими банками,
  • канадцям заборонять купувати російський суверенний борг.

Японія забороняє випуск російських облігацій

Про запровадження санкцій проти РФ через дії щодо України повідомила також Японія. Держава вирішила заборонити випуск у своїй країні російських облігацій. Також будуть заморожені активи деяких росіян і для них обмежать можливість на здійснення поїздок. Про це повідомив японський прем'єрміністр Фуміо Кісіда, пише Reuters.

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При цьому чиновник наголосив, що ситуація між Україною і РФ залишається напруженою, а також закликав Росію повернутися до дипломатичних переговорів.

"Дії Росії явно завдають шкоди суверенітету України і суперечать міжнародному праву. Ми ще раз критикуємо ці дії й настійно закликаємо Росію повернутися до дипломатичних дискусій", – заявив прем'єрміністр Японії.

Австралія вводить обмеження проти членів Радбезу РФ

На лишилася осторонь і Австралія. Після визнання Росією "ЛДНР" країна вирішила ввести економічні санкції проти 8 росіян – членів Ради Безпеки Російської Федерації. Про це заявив прем'єрміністр держави Скотт Моррісон, пише ABC News.

Також санкції торкнуться російських банків.

"Буде заборонено будь-які фінансові операції, пов'язані з австралійськими структурами та організаціями. Санкції стосуватимуться одного державного банку Росії та банків, пов'язаних з оборонною та військовою промисловістю", – заявив Моррісон.

Крім цього, за словами прем’єрміністра, країна запровадить сильні економічні санкції проти так званих "ЛНР" і "ДНР". Обмеження вдарять по транспорту, енергетиці, телекомунікаціях, запасах нафти, газу і корисних копалин.

Санкції проти РФ за визнання "ЛДНР"

Велика Британія

У вівторок, 22 лютого, день видався щедрим на санкції різних держав проти Росії за визнання так званих "ЛНР" і "ДНР". Так, спочатку про запровадження жорстких санкцій повідомила Велика Британія. Держава заморожує активи та вводить додаткові обмеження проти низки російських банків.

Євросоюз

Після цього санкційний зашморг на шиї Росії сильніше затягнув Євросоюз. ЄС ввів санкції проти 27 фізичних і юридичних осіб. Також під обмеження потрапив 351 депутат Держдуми РФ, які голосували за "незалежність" "ЛДНР". Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель після прийняття такого рішення заявив: "Більше ніякого шопінгу в Мілані і вечірок в Сен-Тропе".

США

Крім цього, президент США Джо Байден оголосив про запровадження санкції проти Росії.

"Починаючи з середи (23 лютого – ред.) ми накладемо санкції на членів сімей та осіб, які брали участь у прийнятті рішення про незалежність т.зв. "ЛДНР", – зазначив глава Білого дому і уточнив, що це перший пакет санкцій і обмеження можуть посилюватися у разі продовження російської агресії.

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