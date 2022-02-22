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Євросоюз запровадив нищівні санкції проти Росії через "ЛДНР"

22 лютого 2022, 19:55

Під санкції потрапив 351 депутат Держдуми РФ, які голосували за "незалежність" "ЛДНР".

Санкція
Санкції проти Росії / Reuters

22 лютого Європейський Союз прийняв рішення про введення санкцій проти Росії у відповідь на визнання "незалежності" "ЛНР" і "ДНР".

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель на пресконференції заявив, що санкції ЄС щодо Росії також включають обмеження доступу до європейського фінансового ринку і сервісів.

ЄС вводить санкції проти 27 фізичних і юридичних осіб.також під санкції потрапив 351 депутат Держдуми РФ, які голосували за "незалежність" "ЛДНР".

Санкції проти Росії за визнання "ЛДНР"

Санкцій проти Москви ввела Великобританія. Так, введені британцями обмеження торкнулися 5 російських банків і підприємців Геннадія Тимченка, Бориса Ротенберга та Ігоря Ротенберга.

Раніше указ про введення санкцій проти всіх осіб, які будуть економічно співпрацювати з "ДНР" і " ЛНР " підписав президент США Джо Байден.

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Глава Білого дому направив листи спікеру Палати Представників і главі Сенату США про підписаний ним указ про санкції проти "ЛДНР".

Введені Байденом санкції проти "ДНР" і "ЛНР" забороняють:

  • інвестиції в "ЛДНР";
  • в'їзд в США пов'язаним з "ЛДНР" особам;
  • імпорт будь-яких товарів, послуг, технологій з "ЛНДР" в США;
  • експорт, реекспорт, продаж або поставка будь-яких товарів, послуг або технологій в "ЛДНР";
  • будь-яке схвалення, фінансування, сприяння або гарантія з боку громадян США щодо фінансування терористів "ЛДНР", а також передбачають те, що на території США будуть "заморожені" рахунки, майно осіб, пов'язаних з "ЛДНР" (список визначить Міністерство фінансів США).

Визнання Росією "ЛДНР" на Донбасі

Російський президент Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання Росією "державності" так званих "ДНР" і " ЛНР " на окупованому Донбасі. Путін разом з ватажками "ЛДНР" Пушиліним і Пасічником підписали договір про дружбу.

Російська Федерація в рамках указу Путіна ввела свої війська на окуповані райони Донецької та Луганської областей.

Президент України Володимир Зеленський під час свого звернення до нації сказав, що визнання Москвою "ЛДНР" може означати вихід російської сторони з "Мінська". Глава держави підкреслив, що Київ у зв'язку з такими обставинами ініціює консультації в рамках Будапештського меморандуму, терміновий саміт в нормандському форматі і залишає за собою право на індивідуальну і колективну оборону.

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Володимир Путін санкції проти Росії ЛДНР Жозеп Боррель
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