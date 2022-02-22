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22 лютого 2022, 21:11

Верховний представник ЄС із закордонних справ політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що країни ЄС сьогодні одностайно погодилися рішуче реагувати на незаконні дії Росії проти України, зазначивши, що санкції проти РФ позбавлять можливості, до прикладу, їздити на шопінг до Мілана, чи на вечірки до Сен-Тропе, пише УНН.

Цитата:

"Сьогодні ми одностайно погоджуємося рішуче реагувати на незаконні дії Росії проти України. Пакет санкцій ЄС вдарить по 351 депутату Держдуми Росії, які проголосували за визнання так званих "ЛНР" і "ДНР"; 27 фізичних та юридичних особах, які підривають територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України", - написав Боррель у Twitter.

З його слів, обмежувальні заходи охоплюватимуть політичний, військовий, бізнес- та медіа- сектори; націлюватися на економічні відносини між двома відокремленими регіонами та Європейським Союзом; націлюватися на можливість російської держави отримати доступ до ринків капіталу та фінансових ринків ЄС.

Він додав, що ці дії вживаються у тісній координації з нашими партнерами та союзниками.

"Більше жодного шопінгу в Мілані, вечірок в Сен-Тропе, діамантів з Антверпена", - наголосив Боррель.

"Це перший крок. Ми об'єднані", - підсумував він.

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санкції проти Росії Жозеп Боррель
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