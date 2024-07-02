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"Це в інтересах НАТО": дипломат сказав, як зміниться надання військової допомоги Україні

Альона Вороніна
2 липня 2024, 11:28
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Переміщення штаб-квартири для управління військовою допомогою у ФРН не вплине на надання допомоги Україні, адже в НАТО розуміють, що ЗСУ знищують потенціал РФ.
'Це в інтересах НАТО': дипломат сказав, як зміниться надання військової допомоги Україні
Дипломат сказав, як зміниться надання військової допомоги Україні/ колаж Главред, фото УНІАН и ua.depositphotos.com

На саміті НАТО, який відбудеться у липні, Україні планують запропонувати нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою – у Німеччині. Для України це швидше добре, ніж погано, адже ФРН від початку повномасштабної війни змінила свою думку про країну-агресорку Росію й активно надає допомогу Україні.

Німеччина навряд чи буде гальмувати надання військової допомоги нашій державі, адже розуміє, що Україна знищує потенціал РФ, і це дає змогу Європі підготуватися до стримування російської агресії. Таку думку висловив експерт Центру оборонних стратегій, дипломат Олександр Хара в інтерв’ю Главреду.

Хара нагадав, що після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну позиція Олафа Шольца розвернулася на 180 градусів – і Німеччина нарощувала допомогу нашій країні, не роблячи з цього піару.

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"Німеччина – це потужна економіка, індустріальні спроможності, мотор Євросоюзу. І я не думаю, що Німеччина буде вагатися в питаннях надання допомоги Україні, адже сьогодні є загроза конфлікту між РФ і НАТО, а тому країнам Альянсу важливо підтримувати нас, оскільки саме українські Збройні сили знищують потенціал РФ, і це дає змогу Європі підготуватися до стримування російської агресії", – зазначив експерт.

У той же час він звернув увагу, що інше питання – це страхи Олафа Шольца, наприклад, щодо надання Україні ракет Taurus, що, на його думку, може призвести до ескалації.

"Хоча ми маємо і SCALP, і Storm Shadow, не кажучи вже про те, що американці дозволили бити їхньою зброєю по території Росії, щоправда, з обмеженнями, – і нічого", – сказав він.

Хара зазначив, що навряд чи Німеччина буде гальмувати надання Україні військової допомоги.

"Тож я не думаю, що Німеччина буде щось гальмувати. Вона, усвідомлюючи свої власні національні інтереси і інтереси в лавах НАТО, буде допомагати", – підсумував експерт.

Хто такий Олександр Хара

Олександр Хара – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики, заступник голови правління БО "Інститут стратегічних чорноморських досліджень".

Закінчив Донецьку державну академію (університет) управління (1998 р.), Дипломатичну академію при Міністерстві закордонних справ України (2000 р.), Королівський коледж оборонних досліджень, м. Лондон (2010 р.).

Магістр зовнішньої політики.

Обіймав низку посад в центральному апараті Міністерства закордонних справ України, зокрема у IV Територіальному та ІІ Територіальному департаментах (2000-2002, 2005-2006 рр.), а також в посольстві України в Канаді (2002-2005 рр.).

Буде нова штаб-квартира для управління військовою допомогою Україні– що відомо

Раніше повідомлялося, що НАТО на саміті у США оголосить про важливе рішення щодо України. Північноатлантичний альянс на саміті у Вашингтоні, який відбудеться в липні, оголосить про рішення створити у Німеччині місію з координації широкого спектра допомоги Україні в довгостроковій перспективі. Буде запропоновано створити нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою Києву в Німеччині. Місія називатиметься NSATU – "Допомога і навчання НАТО в галузі безпеки для України".

Також повідомлялося, що в НАТО можуть попередити зупинку військової допомоги Україні. Дипломат, експерт Центру оборонних стратегій Олександр Хара зазначив, що можливе рішення НАТО запропонувати нову штаб-квартиру для управління військовою допомогою, але у Німеччині, є запобіжником, щоб Штати надалі за будь-якої влади не могли паралізувати процес надання допомоги Україні. Чому це важливо саме зараз – Хара каже, що існує ймовірність перемоги Трампа на виборах, а тоді США припинять виконувати лідерську роль.

Президент України Володимир Зеленський розкрив очікування від саміту НАТО в США. України проводить активну роботу над тим, щоб наступний саміт країн-членів НАТО, який пройде у Вашингтоні був успішним для всіх сторін. Зокрема, Україна може взяти участь у кількох платформах у межах саміту, зазначив Зеленський.

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