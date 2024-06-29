Україна отримає новий пакет військової допомоги від США: що в нього ввійде - Reuters

ЗМІ з посиланням на джерела зазначають, що Україна отримає пакет військової допомоги в рамках президентського механізму скорочення озброєння.

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Україна отримає пакет військової допомоги від США на 150 мільйонів доларів / Колаж Главред, фото: U.S. Army Photo, Офіс президента

Україна отримає новий пакет військової допомоги від США на 150 мільйонів доларів, який включатиме в себе ракети для ППО HAWK та артилерійські боєприпаси калібром 155 міліметрів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на 2 неназвані джерела, які забажали залишитись анонімними.

За даними ЗМІ, пакет військової допомоги для України буде офіційно оголошено в понеділок 1 липня.

"Адміністрація Байдена реагує на відчайдушні прохання України про підтримку протиповітряної оборони, оскільки Росія протягом останніх тижнів завдавала ударів по українських енергетичних об'єктах за допомогою повітряних атак", - йдеться у повідомленні. відео дня

Джерела додали, що крім ракет-перехоплювачів HAWK та 155-міліметрових артилерійських снарядів, пакет також включатиме інші боєприпаси та обладнання для задоволення оборонних потреб України.

"Пакет буде надано в рамках президентського механізму скорочення озброєнь (Presidential Drawdown Authority), який дозволяє президенту швидко передавати оборонні товари та послуги з американських запасів для підтримки союзників.США надали Україні понад 50 мільярдів доларів військової допомоги з 2022 року", - додають журналісти.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Військова допомога для України - гарантії безпеки для України

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна уклала понад двадцять угод з державами-партнерами для підтримки своєї безпеки,. Згідно з ними впродовж наступних 4 років, Київ буде щорічно отримувати 60 мільярдів доларів на фінансування військової допомоги протягом наступних чотирьох років. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

21 червня Іспанія передала Україні другу партію зенітних ракет для систем протиповітряної оборони Patriot, як повідомляє видання El Mundo.

Глава управління національної безпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин заявив, що Південна Корея не матиме обмежень у допомозі Україні, якщо Росія передасть Північній Кореї високоточну зброю.

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