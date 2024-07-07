Україна отримає величезний пакет військової допомоги від Британії: що в нього ввійде

Глава Міноборони Великобританії зазначив, що не зважаючи на зміну уряду в країні, вони й надалі твердо підтримуватимуть Україні у боротьбі проти РФ.

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Що ввійде в новий пакет військової допомоги від Британії / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Новий очільник Міноборони Великої Британії Джон Хіллі анонсував значний пакет військової допомоги для України в ході візиту до Одеси.

Як повідомляє сайт уряду Великобританії, після зустрічі з президентом Зеленським і міністром оборони Рустемом Умєровим, Хілі оголосив про надання нового пакета військової підтримки, що включатиме більше артилерійських снарядів, чверть мільйона боєприпасів і майже 100 високоточних ракет Brimstone.

"Можливо, відбулася зміна уряду, але Великобританія єдина у підтримці України. Як новий міністр оборони я подбаю про те, щоб ми відновили підтримку Великобританії шляхом збільшення поставок життєво важливої військової допомоги", – сказав Хілі. відео дня

Він також підкреслив, що Великобританія рішуче підтримує український народ і протистоїть російській агресії, прагнучи переслідувати Путіна за військові злочини.

Анонсований пакет допомоги включає:

Чверть мільйона боєприпасів 50-го калібру;

90 протитанкових ракет Brimstone;

50 малих військових катерів для підтримки річкових і прибережних операцій;

40 машин розмінування;

10 артилерійських гармат AS-9061;

бульдозер для створення оборонних позицій;

Підтримку раніше наданих AS-90, включаючи 32 нові стволи та критичні запчастини, що допоможуть випустити ще 60 000 155-мм снарядів.

Джон Хілі також доручив офіційним особам прискорити постачання обіцяного у квітні пакета військової допомоги в Україну протягом наступних 100 днів.

Військова допомога для України - що відомо про 100-річну угоду з Великою Британією

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та Британія можуть укласти 100-річну угоду, про що повідомив президент Володимир Зеленський. Він обговорив цю угоду телефоном з новим прем'єр-міністром Великобританії Кіром Стармером.

3 липня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України. Це вже сьомий транш з моменту підписання президентом Байденом доповнення до закону про національну безпеку, повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Південна Корея не матиме обмежень щодо допомоги Україні, якщо Росія передасть Північній Кореї високоточну зброю, заявив глава управління національної безпеки адміністрації президента Південної Кореї Чан Хо Чжин.

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