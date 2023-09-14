"Якого біса ми чекаємо?": Джонсон розкритикував Захід за зволікання з допомогою Україні

Борис Джонсон впевнений, що Україна переможе у війні, проте Заходу варто прискорити і посилити військову допомогу, щоб загинуло менше українців.

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Захисники України не складуть зброю, впевнений Борис Джонсон / Колаж: Главред, фото: 17 ОТБр імені Костянтина Пестушка

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав союзників посилити військову допомогу Україні, щоб забезпечити її якнайшвидшу перемогу у війні.

Джонсон закликав не вірити в те, що українців можна якимось чином переконати скласти зброю.

"Вони воюють не за нашим наказом і не зупиняться, тому що ми так говоримо. Вони ведуть війну за незалежність, тому що відмовляються підкоритися терору і тому, що хочуть, щоб їхня країна була вільною. Вони знаходять ідею переговорів сміховинною", - написав політик у колонці для Spectator.

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Експрем'єр зазначив, що українські воїни не втратили рішучість і не розуміють, як можна вірити словами російського диктатора Володимира Путіна.

"Вони хочуть від нас лише одного: зброї, щоб завершити справу, і тому я просто не розумію, чому ми продовжуємо тягнути з цим. Чому ми завжди такі повільні? Як ми можемо подивитися цим людям в очі та пояснити затримку?", - написав він.

Джонсон упевнений, що Україна переможе у війні, проте Заходу варто прискорити і посилити військову допомогу, щоб загинуло менше українців.

"Чи не можемо ми, в ім'я всього святого, надати українцям зараз військову допомогу, якої вони потребують, щоб довести справу до якнайшвидшого завершення, щоб менше людей було кинуто в склеп цього безглуздого конфлікту? Я вже запитував і запитую ще раз: якого біса ми чекаємо?",- резюмував він.

Як повідомляв Главред, раніше Борис Джонсон закликав уряд поставити Україні британські військові літаки Typhoon. Політик упевнений, що Україна може відвоювати свої території, які окупувала країна-агресор Росія, якщо у Києва будуть винищувачі для знищення артилерійських позицій РФ та центрів управління і контролю.

Також Джонсон заявляв, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби Захід мав сміливість і послідовність у тому, щоб привести Україну до НАТО.

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