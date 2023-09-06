Яка насправді ситуація в Росії з ракетами: у Буданова розкрили деталі

Спікер ГУР Андрій Юсов розповів, яка нині зараз ситуація з ракетами в Росії, скільки росіяни можуть виробляти зброю і як надовго її вистачить .

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За словами Андрія Юсова, зараз у російських окупантів дійсно серйозні проблеми з сучасною технікою / колаж Главред, фото УНІАН і скріншот з відео

У країни-агресора Росії серйозні проблеми з потужностями військово-промислового комплексу, а заяви путінського режиму про можливість роками продовжувати війну проти України насправді далекі від реального стану справ. Про це розповів представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в інтерв'ю "Укрінформ".

"Значною мірою російський ВПК зараз орієнтований на розконсервацію і по можливості – модернізацію або відновлення старої радянської техніки. Можливості глибокої модернізації виробництва нових озброєнь істотно зменшилися через введення санкцій", ‒ говорить Юсов.

За його словами, зараз у російських окупантів дійсно серйозні проблеми з сучасною оптикою, електронікою, мікрочіпами і мікросхемами.

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"Це свідчить про певну кризу потужностей ВПК Росії. Назовні режим Путіна намагається довести, що вони можуть роками продовжувати війну проти України, але насправді ця інформація перебільшена з метою пропаганди", - зазначив офіцер.

Юсов каже, що російська пропаганда всіляко намагається підтримувати вигляд, ніби в країні-агресорі РФ все спокійно і війна конкретно їх не стосується.

"Тобто росіяни не готують своє суспільство до повноцінної мобілізації. Навіть якби така мобілізація зараз відбулася, вони бояться наслідків і суспільних настроїв, а також мають проблеми із забезпеченням. Уявімо собі нову хвилю масової мобілізації в Росії. Відразу з'являться питання навчання, озброєння, амуніції. За всіма цими напрямками у ворога є певні проблеми", ‒ підсумував він.

У той же час він зазначив, що незважаючи на це, Росію не можна недооцінювати, адже у російських окупантів як і раніше залишається величезний мобілізаційний потенціал.

"Звичайно, питання в якості. Але і в кількості теж", - підсумував представник ГУР.

Атака дронів на Україну

Нагадаємо, що РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині, спалахнула пожежа. Уламками збитого безпілотника були частково пошкоджені об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.

РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області. Дрони пошкодили склади та зерносховища. Основною метою російської окупаційної армії була портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Вночі РФ атакувала дронами Рівненську область. російські окупаційні війська атакували Рівненську область за допомогою дронів-камікадзе. В результаті обстрілу знищена нафтобаза.

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