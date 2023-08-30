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РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині, спалахнула пожежа

Анна Ярославська
30 серпня 2023, 08:42 оновлено 30 серпня, 08:45
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Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.
Атака дронів
РФ атакувала дронами Житомирщину / Колаж: Главред, фото: ДСНС, відкриті джерела

Вночі 30 серпня російські окупанти атакували об'єкт інфраструктури в Житомирської області. Внаслідок падіння уламків збитого дрона виникла пожежа. Про це повідомив голова військової адміністрації Житомирської області Віталій Бунечко.

"Завдяки ефективній роботі підрозділів протиповітряної оборони частина повітряних цілей була збита. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно", - написав він у Telegram.

За словами Бунечка, осередки загоряння, що виникли через ворожої атаки, оперативно ліквідували. Місце події обстежується представниками правоохоронних органів.

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"Жертв і постраждалих немає. Інформація про масштаб пошкоджень уточнюється", – додав він.

Масована ракетна атака по Україні 30 серпня

У ніч на 30 серпня в Києві пролунали вибухи. У міській адміністрації повідомили про роботу сил ППО. Двоє людей загинули, ще троє - постраждали внаслідок падіння уламків збитих російських ракет.

Начальник КМВА Сергій Попко повідомив, що такої потужної атаки Київ не відчував з весни. Спочатку окупанти застосували ударні БПЛА. Кілька груп дронів прямували до Києва за різними напрямками. Незабаром до столиці полетіли ракети, запущені з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Всього силами і засобами протиповітряної оборони було знищено понад 20 ворожих цілей.

Також минулої ночі РФ атакувала ракетами Одесу і область, були чутні звуки вибухів. Окупанти запустили крилаті ракети "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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