'Економлять ракети та б'ють дронами': у ЗСУ заявили про нову партію 'Шахедів' у Росії

Ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу, вважає Гуменюк.

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Росія отримала нову партію "шахедів" / колаж: Главред, фото: ОК "Південь", defence-ua.com

Начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк повідомила, що на уламках збитих БПЛА виявили нове маркування.

Як зазначила Гуменюк в ефірі Еспресо, що Російська окупаційна армія отримала нову партію ударних дронів "Шахед". Їх вони використовують для атак по цивільній інфраструктурі України.

Вона додала, що на уламках збитих БПЛА, які застосовувалися під час атаки 4 вересня, виявили нове маркування, що свідчить про використання нової партії дронів.

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"На уламках збитих безпілотників ми бачили, що це дійсно наступна партія, яка відрізняється маркуванням. Очевидно, що росіяни економлять ракети. Тому що цей запас поповнювати не так просто й набагато дорожче. Ворог намагається нищити цивільну інфраструктуру за допомогою більш дешевого способу", - повідомила Гуменюк.

Атака дронів на Україну

Нагадаємо, що РФ атакувала дронами об'єкт інфраструктури на Житомирщині, спалахнула пожежа. Уламками збитого безпілотника було частково пошкоджено об'єкт інфраструктури та залізничне полотно. Жертв і постраждалих немає.

РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області. Дрони пошкодили склади і зерносховища. Основною метою російської окупаційної армії була портова та зернова інфраструктура на півдні області.

Вночі РФ атакувала дронами Рівненську область. російські окупаційні війська атакували Рівненську область за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок обстрілу знищена нафтобаза.

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