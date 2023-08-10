Вночі РФ атакувала дронами Рівненську область: загорілася нафтобаза

Вночі Рівненщина піддалася масованій атаці безпілотниками. Зруйновано нафтобазу на Дубенщині.

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Віталій Коваль повідомив про пожежу на нафтобазі після атаки російських дронів / скріншот

У ніч на 10 серпня російські окупаційні війська атакували Рівненську область за допомогою дронів-камікадзе. Внаслідок обстрілу знищена нафтобаза.

"Вночі Рівненщина піддалася масованій атаці безпілотниками. На жаль, зруйнована нафтобаза на Дубенщині", - повідомив у Telegram голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

За його словами, на щастя, обійшлося без жертв і постраждалих. На місці події працюють 45 рятувальників, 14 одиниць техніки. Задіяний пожежний потяг.

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Коваль додав, що на місці ворожого удару працюють всі відповідні слідчі комісії на чолі з керівниками силових структур області.

Глава Рівненської ОВА також підкреслив, що хімічний та радіаційний фон на місці удару залишаються в нормі. Евакуація населення застосовуватися не буде.

Дивіться відео - Голова Рівненської ОВА Віталій Коваль розповів про наслідки нічної атаки дронів:

РФ атакувала дронами Рівненську область / скріншот

Як повідомляв Главред, в ніч на 2 серпня російські війська атакували за допомогою дронів-камікадзе портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. Внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.

У ніч на 1 серпня російські окупаційні війська завдали серію ударів по Харкову та області за допомогою дронів-камікадзе. Зафіксовано влучання по гуртожитку. Відомо про одного постраждалого.

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