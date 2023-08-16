РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області: пошкоджено склади і зерносховища

У ніч на 16 серпня російські окупанти двічі атакували Одеську область дронами-камікадзе. Під ударом знову опинився один з портів.
Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, основною метою російської окупаційної армії була портова та зернова інфраструктура на півдні області.
"Внаслідок ворожих влучень по одному з портів Дунаю постраждали складські приміщення та зерносховища. Пожежі оперативно ліквідовані співробітниками ДСНС", - йдеться у повідомленні.
За словами Кіпера, загиблих і постраждалих внаслидок російської атаки немає.
"Силами і засобами Повітряних Сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України над Одещиною було знищено 11 ворожих ударних безпілотників", - додав він.
Що кажуть у Повітряних силах
Вночі 16 серпня 2023 року російські окупаційні війська атакували портову інфраструктуру Одеської області ударними БПЛА типу "Shahed-136/131".
Пуски "Шахедів" відбувалися в кілька хвиль з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ, Чауда).
"Силами і засобами Повітряних сил у взаємодії з протиповітряною обороною Сил оборони України було знищено 13 ворожих БпЛА в межах Одеської та Миколаївської областей", - йдеться у повідомленні.
Атаки РФ на Одеську область
2 серпня російські окупанти атакували безпілотниками портову та промислову інфраструктуру на півдні Одеської області. У регіоні лунали потужні вибухи.
Як повідомив глава Одеської ОВА Олег Кіпер, внаслідок атаки на об'єктах портової та промислової інфраструктури регіону виникли пожежі, пошкоджено елеватор.
В ОК Південь повідомили, що окупанти запустили "Шахеди" по незвичайній траєкторії. Росіяни зазвичай запускають безпілотники з берегів якогось одного моря. Втім, тієї ночі "Шахеди" випустили з Азовського через Чорне.
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