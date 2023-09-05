Рада прийняла рішення: Резнікова відправили у відставку

"За" відставку Резнікова проголосували 327 народних депутатів.

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Резнікова відправили у відставку / колаж: Главред, фото: УНІАН

Сьогодні, 5 вересня, парламент прийняв рішення та підтримав відставку міністра оборони України Олексія Резнікова з посади.

Як зазначив нардеп Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі, що "за" відставку Резнікова проголосували 327 народних депутатів.

Як проголосували фракції:

відео дня

Слуга Народу - 210,

ЄС - 24,

Батьківщина - 11,

Платформа за життя та мир - 20,

За майбутнє - 11,

Голос - 10,

Довіра - 15,

Відновлення України - 12,

Позафракційні - 14

Результати голосування фракцій / фото: t.me/yzheleznyak

Міністр оборони Резніков також особисто відзвітував за 552 дні своєї роботи на посаді.

За даними депутата Железняка, призначення Рутема Умєрова на посаду буде розглядатись 6 вересня.

Рустама Умєрова призначать міністром оборони України / фото: t.me/yzheleznyak

"Почали процедуру звільнення голови Фонду держмайна Рустема Умєрова з посади", - написав Железняк.

Нагадаємо, що 4 вересня Олексій Резніков подав у Раду заяву про відставку. Міністр оборони України подав до Верховної Ради заяву про відставку. Зеленський заявив, що внесе до парламенту кандидатуру Рустема Умерова на пост міністра оборони.

ЗМІ дізнались деталі, чому Рада звільнить Резнікова та призначить кількох міністрів. У Міністерстві культури та інформаційної політики, Міноборони, Фонді держмайна та Антимонопольному комітеті будуть нові керівники.

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