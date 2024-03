Кадиров знайшов у Росії ознаки фашизму та пригрозив росіянам - ISW

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що глава Чечні Рамзан Кадиров заявив про "заклики до фашистських методів", що пролунали всередині Росії після теракту в підмосковному "Крокус Сіті Хол", і пригрозив тим, хто їх розповсюджує, "короткою розмовою".

За інформацією російських силовиків, підозрювані у нападі є громадянами Таджикистану. У російських Telegram-каналах почала з’являтися інформація про прояви ксенофобії в РФ щодо неетнічних росіян. Наприклад, повідомлялося про те, що таксисти відмовляються обслуговувати вихідців із Таджикистану, або про поліцейські рейди хостелами в пошуках мігрантів, передає ISW.

Аналітики повідомляють, що ксенофобська риторика прозвучала від депутатів Держдуми. Наприклад, "депутат" від тимчасово окупованого Криму Михайло Шеремет запропонував обмежити в'їзд мігрантів до Росії на час війни проти України, бо їх нібито використовують західні спецслужби. Заступник голови Держдуми та нещодавній кандидат у президенти Владислав Даванков запропонував запровадити політику "нульової толерантності" до мігрантів, які вчинили будь-які правопорушення протягом першого року перебування в РФ, а також запровадити щодо них "цифровий контроль" і розробити програму "заміщення мігрантів".

ISW пише, що Кадиров висловив "занепокоєння реакцією російських ультранаціоналістів" на теракт у "Крокусі". За його словами, масштаб атаки "набагато більший і глибший", ніж сама атака, оскільки "вороги Росії" намагаються підірвати її, пропагуючи начебто націоналізм.

Глава Чечні заявив, що "лжепатріоти" намагаються грати на емоціях людей і "закликають до фашистських методів".

Він пригрозив "короткою розмовою" з розпалювачами міжнаціонального конфлікту.

Експерти Інституту зазначають, що раніше Кадиров опинявся у центрі гучних міжетнічних і релігійних скандалів, що, ймовірно, заважало його спробам балансувати між відстоюванням ісламських цінностей Чечні та підтримкою дедалі більш ультранаціоналістичного Кремля.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.