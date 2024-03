Наступ окупантів на Харків: аналітики ISW назвали сценарій та загрози

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що ймовірна наступальна операція армії РФ на Харків матиме серйозні проблеми як для російських сил, відповідальних за її проведення, так і для загальної кампанії Кремля в Україні. Наразі ознак підготовки такої операції окупаційним військами немає.

За даними росЗМІ, окремі російські офіційні особи висловили сподівання, що збільшення кількості окупаційних військ дозволить загарбникам провести майбутню наступальну операцію для оточення Харкова. Зокрема, про це інформує інтернет-видання "Вёрстка", йдеться у звіті ISW.

За словами одного з джерел, мобілізовані під час весняного призовного циклу новобранці, та "некомпетентні" резервісти начебто будуть відправлені на південний кордон РФ для виконання допоміжних функцій або функції прикордонних військ в межах зусиль, "спрямованих на вивільнення більш досвідчених військовослужбовців для наступу на Харків".

Інше джерело в адміністрації диктатора РФ нібито повідомило виданню, що російські військові потребують 300 тис. додаткових військовослужбовців для початку операції з оточення Харкова. Мовляв, що російські військові сподіваються захопити місто, не перетворивши його на "другий Маріуполь".

Втім, в ISW наголошують, що російська наступальна операція з оточення Харкова була б надзвичайно амбітним проєктом. Аналітики заявляють, що для цього росіянам потрібні тривалі пересування відкритою місцевістю, яких вони не проводили з початку повномасштабного вторгнення.

Зазначається, що російські війська виділили відносно мінімальні сили для захисту міжнародних кордонів Росії, і цих сил буде недостатньо для операції з оточення Харкова.

"Озвучений план мобілізації 300 тис. нових військовослужбовців, може дозволити російській армії вивільнити відносно боєздатні частини вздовж лінії фронту в Україні для операції з оточення міста. Однак це відбудеться за рахунок наступальних операцій на тих ділянках фронту, які військове командування РФ вважає пріоритетними протягом більш ніж півторарічної кампанії в Україні", - йдеться у звіті ISW.

В Інституті раніше оцінювали, що російські війська можуть провести обмежені наступальні операції вздовж міжнародного кордону з Харківською областю, щоб відтягнути і закріпити українські Сили оборони. Крім того, така операція може стати спробою Кремля відреагувати на заклики ультранаціоналістів відтіснити ЗСУ від кордону з Бєлгородською областю, щоб відволікти увагу українців від російської наступальної операції вздовж осі Харків-Луганська область, що нині триває, вважають американські фахівці.

"ISW поки що не виявив жодних ознак того, що російські війська наразі готуються до наступальної операції з метою оточення Харкова", - повідомляється у звіті ISW.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.