Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Вибачте за похмурість": Стубб озвучив дані про втрати Росії та України у війні

Сергій Кущ
27 квітня 2026, 09:09
Стубб озвучить втрати Росії та України у війні / Колаж Главред, фото: скріншот YouTube

Ви дізнаєтеся:

  • Скільки за останні місяці втратила Росія
  • Яке співвідношення втрат України та РФ

Росія за останні чотири місяці на фронті втратила в чотири рази більше, ніж Україна.

З такою заявою виступив президент Фінляндії Олександр Стубб, пише Clash Report.

відео дня

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці — вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", — заявив президент Фінляндії.

За його словами, удари були завдані за допомогою дронів, при співвідношенні одного загиблого українця до п'яти загиблих росіян.

Втрати РФ за останню добу

Як повідомили в Генштабі, станом на ранок 27 квітня загальні втрати російського особового складу становлять 1 326 460 осіб, з яких 810 — лише за останню добу. Також знищено 11 892 танки, понад 40 тисяч артилерійських систем, 435 літаків, 350 вертольотів і майже 259 219 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Удари по Росії / Інфографіка Главреда

Війна в Україні — новини за темою

Як повідомляв Главред, напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що тема загальної мобілізації в Росії поки що не обговорюється. Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що Москва може оголосити мобілізацію, що може створити проблеми.

Також перед Великоднем 2026 року обговорюється можливе тимчасове перемир'я між Україною та Росією. Президент Володимир Зеленський 31 березня заявив, що Україна готова підтримати будь-які формати припинення вогню.

Однак прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що від президента України Володимира Зеленського нібито не надходило чіткої ініціативи щодо великоднього перемир'я.

Вам може бути цікаво:

Про джерело: Clash Report

Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини та репортажі про ситуацію в Україні, США, країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні війна Росії та України
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Долар подолав психологічну позначку: що відбувається з курсом валют в Україні

Долар подолав психологічну позначку: що відбувається з курсом валют в Україні

09:38Економіка
Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиці

Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиці

08:32Україна
Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

08:12Світ
Реклама

Популярне

Більше
Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

Україну засипле мокрим снігом з градом: коли чекати на пік похолодання

Спалити чи закопати: що робити зі старими іконами та церковними календарями

Спалити чи закопати: що робити зі старими іконами та церковними календарями

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує Кремль

Серце останнього гетьмана України викрали: як таке сталося і що приховує Кремль

Останні новини

10:20

Гуляли Галкін, Меладзе та Рікі Мартін: відгриміло скандальне весілля української моделі в Каннах

10:06

Нова хвиля заморозків атакує Полтавщину: як зміниться погода

09:51

Гороскоп на завтра, 28 квітня: Тельцям - радість, Козорогам - суперечка

09:38

Долар подолав психологічну позначку: що відбувається з курсом валют в Україні

09:09

"Вибачте за похмурість": Стубб озвучив дані про втрати Росії та України у війні

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на AndroidЗавантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android
09:06

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 27 квітня (оновлюється)

08:32

Важка ніч для Одеси, Росія атакувала житлові квартали: нові подробиціФото

08:12

Іран передав США нову пропозицію щодо припинення війни — Axios

08:12

Найпотужніша повня весни 2026: що чекає на кожен знак зодіаку на початку травняВідео

Реклама
08:10

Невзлін про напади на Трампа: хто стоїть за насильством у СШАПогляд

08:05

Карта Deep State онлайн за 27 квітня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:29

"Потрібно швидко знайти вихід": Лавров заявив, що гальмує переговори щодо України

06:51

Масована атака РФ на Сумську область: є руйнування, люди залишилися без світла

05:30

86-річного Аль Пачіно сфотографували на вулиці: як він зараз виглядає

05:11

У СРСР вміли дивувати: які радянські страви вводили іноземців у ступор

04:30

Для трьох знаків зодіаку відкриється грошове вікно: хто отримає великий прибуток

03:30

Сенсація з Сахари: рештки "пекельного" динозавра змусили вчених переписати історію

02:33

"Не было бы счастья, да несчастье помогло": як правильно сказати українськоюВідео

02:11

Пошкоджені будинки та готель: ворог ударив по Одесі, число постраждалих зросло

02:02

"Зможемо рухатися далі": комбриг назвав умови для переходу ЗСУ у контрнаступ

Реклама
00:56

Жир у духовці відійде за лічені хвилини: простий лайфхак без соди та оцтуВідео

00:04

Без швів і грибка: альтернатива плитці, яка ідеально тримає вологу

26 квітня, неділя
23:55

Холодний удар по Києву та області: синоптики попередили про небезпечну погоду

23:05

Переговори чи боротьба: Залужний назвав п’ять сценаріїв завершення війни

22:29

У Росії висунули нові погрози та заїкнулися про домовленості з Україною

22:18

Бекхеми шоковані: джерело розкрило подробиці сварки зі старшим сином

22:13

Припинення вогню поблизу ЗАЕС та повернення станції Україні - що відомоВідео

21:56

Нестійка весна в Дніпрі: як зміниться погода у місті цього тижня

21:37

Як перевірити основну функцію холодильника: простий трюк позбавить від проблемВідео

21:15

Температура впаде до -3 градусів: на Тернопільщину насувається похолодання

20:47

Потужне весняне добриво: садівник розкрив методику, щоб не спалити корінняВідео

20:31

Завершення війни в Україні: Трамп розповів про переговори із Зеленським і Путіним

20:13

Є одна умова: Тарас Тополя розповів про майбутні стосунки

20:01

Дорожній знак з перевернутим авто спантеличує водіїв: що він означає

20:01

Дві повні у травні 2026: якому знаку зодіаку доля готує важливі роздоріжжя

19:25

Україна змінила хід війни та бере на себе роль США – NYT

19:24

Популярна українська телеведуча чекає на первістка

19:12

Хокейний рахунок у Кривому Розі: Динамо дотиснуло Кривбас, деталі матчу

19:10

Коваленко про ресурси РФ: як довго ще триватиме повітряний терорПогляд

19:09

Ціни впали на старті сезону: вартість одного овоча приємно дивує українців

Реклама
18:35

Переїзд, весілля та ривок у кар’єрі: гороскоп на травень 2026 для ЛевівВідео

18:24

Один крок після цвітіння: садівники розкрили головний секрет весняноквітучихВідео

18:16

Місячний календар на травень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні місяця

18:13

Як назавжди вивести пирій з городу: перевірені методи боротьби

18:11

Без світла, повалені дерева, є загиблі: наслідки нищівного буревію в УкраїніФото

18:07

РФ пішла в масштабний наступ на фронті: Сирський сказав, яка зараз ситуація

17:28

Зірки готують подвійний удар долі: дві повні змінять життя Раків у травні

17:26

Ситуація напружена: у ДШВ назвали два "гарячі" напрямки фронту

17:14

Чи прийде потепління в Україну наприкінці квітня: синоптик озвучила прогноз

17:06

Порятунок розсади перцю та баклажанів: як виправити помилки вирощування

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Новини шоу бізнесу
Віталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя Каменських
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Великдень 2026
Чи можна нести штучні квіти на цвинтарЯк красиво пофарбувати яйця на Великдень 2026Легендарний рецепт великодньої паскиЧому в СРСР боялись Великодня і полювали на вірянЯк приготувати шикарну глазур для паски за 10 хвилин
Цікаве
Усе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЛьвоваНовини ЧеркасиНовини ДніпраНовини РівногоНовини ТернополяНовини ЗапоріжжяНовини ЖитомираНовини Одеси
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти