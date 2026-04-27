Росія за останні чотири місяці на фронті втратила в чотири рази більше, ніж Україна.

З такою заявою виступив президент Фінляндії Олександр Стубб, пише Clash Report.

"Наскільки краще сьогодні в Україні, ніж рік тому? За останні чотири місяці — вибачте за похмурість, і я розумію, що це жорсткі слова, але за останні чотири місяці Україна щомісяця вбивала або ранила від 30 000 до 35 000 російських солдатів", — заявив президент Фінляндії.

За його словами, удари були завдані за допомогою дронів, при співвідношенні одного загиблого українця до п'яти загиблих росіян.

Втрати РФ за останню добу

Як повідомили в Генштабі, станом на ранок 27 квітня загальні втрати російського особового складу становлять 1 326 460 осіб, з яких 810 — лише за останню добу. Також знищено 11 892 танки, понад 40 тисяч артилерійських систем, 435 літаків, 350 вертольотів і майже 259 219 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Як повідомляв Главред, напередодні прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков запевнив, що тема загальної мобілізації в Росії поки що не обговорюється. Раніше президент Фінляндії Олександр Стубб припустив, що Москва може оголосити мобілізацію, що може створити проблеми.

Також перед Великоднем 2026 року обговорюється можливе тимчасове перемир'я між Україною та Росією. Президент Володимир Зеленський 31 березня заявив, що Україна готова підтримати будь-які формати припинення вогню.

Однак прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що від президента України Володимира Зеленського нібито не надходило чіткої ініціативи щодо великоднього перемир'я.

Про джерело: Clash Report Clash Report — це міжнародний інформаційний канал, що спеціалізується на висвітленні актуальних подій, зокрема зони бойових дій, міжнародних конфліктів та політичних процесів у світі. Він активно публікує новини та репортажі про ситуацію в Україні, США, країнах Близького Сходу та інших країнах світу.

