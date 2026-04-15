​​​​​​​Втрати РФ у війні досягли критичного рівня: Федоров розкрив цифри

За словами Федорова, на полі бою Україна не лише утримує позиції, але і нарощує тиск.

Втрати РФ на фронті

РФ втрачає більше, ніж встигає мобілізувати

Україна посилює тиск і ефективність ППО

Україна фіксує безпрецедентні темпи виснаження російських сил: за словами міністра оборони Михайла Федорова, агресор щодня в середньому втрачає 254 військових на кожен квадратний кілометр бойових дій.

Найгарячішою точкою залишається Донеччина, де середній показник сягає 428 ліквідованих окупантів на кв. км.

"На полі бою ми не лише утримуємо позиції - ми нарощуємо тиск. Втрати Росії досягли рівня, що перевищує темпи її мобілізації", - підкреслив Федоров під час засідання "Рамштайну".

Він також повідомив, що взимку РФ випустила по Україні сотні ракет різних типів і 27 тисяч "Шахедів", однак посилена система ППО дозволила перехоплювати до 80% крилатих ракет і 90% дронів.

Втрати армії РФ за останню добу

Генштаб 15 квітня оприлюднив оновлену статистику: загальні втрати російського особового складу вже оцінюються у 1 313 970 осіб, з яких 1 010 - лише за минулу добу. Також знищено 11 864 танки, понад 40 тисяч артсистем, 435 літаків, 350 гелікоптерів і майже 240 тисяч БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Куди РФ перекидає війська - аналіз експерта Речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин повідомив, що російське командування перекидає додаткові підрозділи на південні ділянки фронту, причому йдеться саме про сили для наступу. За його словами, частина підрозділів проходить доукомплектування технікою та особовим складом. Зокрема, 120-у дивізію морської піхоти передали до складу 29-ї армії - вона може отримати до 50 танків, 4,5 тисячі військових та близько 150 бронемашин. Основне завдання - стримати контратаки ЗСУ, перехопити ініціативу та просунутися в напрямку Дніпропетровської області. Також РФ підсилює угруповання на Гуляйпільському напрямку, куди перекинуто підрозділи морської піхоти Тихоокеанського флоту для розвитку наступу в бік Запорізької області.

Главред раніше писав, що попри значні втрати, окупанти не знижують інтенсивності бойових дій та продовжують підготовку до нових наступальних операцій. Після короткого зменшення активності ворог знову перегруповує та накопичує ресурси для продовження весняно-літньої кампанії. Про це в ефірі розповів військовий оглядач Іван Тимочко.

Нагадаємо, окупанти намагаються штурмувати позиції українських військових у Сумській області. Ворожі війська просуваються по газовій трубі. Про це заявив керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко. Водночас він наголосив на тому, що ці штурмові дії у прикордонні не варто вважати наступом на Суми.

Крім того, російські окупаційні війська намагаються здійснити обхід українських сил на Оріхівському напрямку, роблячи ставку на флангові дії. Про це в ефірі Київ24 повідомив директор безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук.

Вас може зацікавити:

Про персону: Михайло Федоров Федоров Михайло - український підприємець та державний діяч. З 29 серпня 2019 року — віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України в уряді Олексія Гончарука та Дениса Шмигаля. З 14 січня 2026 року - міністр оборони України. Ініціатор електронного сервісу державних послуг "Дія". Наймолодший міністр в історії української політики. У минулому Народний депутат України IX скликання. Учасник списку "Forbes 30 до 30" як молодий візіонер. Радник Президента (поза штатом) з цифрового напрямку. Керівник digital-напряму передвиборчої кампанії кандидата в президенти України Володимира Зеленського 2019 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 19 березня 2021 року. Член Ставки Верховного Головнокомандувача України з 22 листопада 2023 року.

