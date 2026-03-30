Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Велика втрата для кожного": пішов з життя легендарний український режисер

Христина Трохимчук
30 березня 2026, 16:57оновлено 30 березня, 17:44
Народний артист України Віллен Новак помер у віці 88 років.
Помер Віллен Новак / колаж: Главред, фото: facebook.com, ukrainefilmagency, pexels.com

Ви дізнаєтеся:

  • Помер Віллен Новак
  • Чим він був відомий

На 89-му році життя помер відомий український режисер Віллен Новак. Про смерть народного артиста України повідомив Національний союз кінематографістів України у Facebook.

Творча кар'єра режисера тривала понад 50 років. Його називали "людиною-епохою", яка повністю розчинялася в улюбленій роботі. Як майстер режисури, сценарію та акторської гри, він посідав значне місце в Національному союзі кінематографістів та Академії мистецтв України.

відео дня

"Почавши кінематографічний шлях ще в 50-х роках на легендарній кіностудії імені Олександра Довженка, Віллен Захарович пройшов усі професії. А справжнім його творчим домом на довгі десятиліття стала Одеса... Усе своє довге кінематографічне життя Віллен Захарович у буквальному сенсі жив улюбленою справою та історіями, які встиг розповісти нам з екрану", — повідомили в соцмережах спілки.

Чим відомий Віллен Новак
Віллен Новак — фільми / фото: imdb.com

Фільми Віллена Новака були високо оцінені на міжнародній арені. Примітно, що останньою роботою режисера став фільм "Чому я живий", який вийшов у 2021 році і був присвячений подіям у Маріуполі за часів Другої світової війни. Про дату та місце прощання шанувальників творчості маестро пообіцяли повідомити пізніше.

"Фільми Віллена Захаровича не раз отримували нагороди на міжнародних фестивалях. І навіть у поважному віці він продовжував творити, подарувавши нам у 2021 році знакову картину "Чому я живий", яка була визнана найкращою на Europe Film Festival у Великій Британії та міжнародному кінофестивалі Future of Film Awards і стала своєрідним творчим заповітом режисера. Спілка кінематографістів України висловлює щирі співчуття родині та близьким Віллена Захаровича. Це велика втрата для кожного, хто мав честь знати Майстра і працювати з ним", — повідомили колеги.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Про джерело: Національний союз кінематографістів України

Національний союз кінематографістів України (НСКУ) — громадська організація, метою якої є сприяння розвитку українського екранного мистецтва як органічної складової національної та світової культури, участь у розробці концепцій розвитку та співпраці кіногалузі й телевізійного простору, захист творчо-професійних, авторських та соціальних прав членів Союзу, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
17:51Війна
В Україні різко посилять відключення світла - у яких регіонах і яка причина

В Україні різко посилять відключення світла - у яких регіонах і яка причина

17:13Енергетика
Буде навіть сніг: українців дивуватиме холодна погода

Буде навіть сніг: українців дивуватиме холодна погода

17:02Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Останні новини

18:29

Залишиться чи піде: Ребров визначився з майбутнім у збірній, що відомо

18:18

Цибуля точно не піде в стрілки: яким домашнім розчином її слід обробити

18:01

Наречений Лесі Нікітюк показав першу дорослу вечірку сина

17:51

"Стоп-кран зірвано": Росія згортає війну проти України, чого чекати даліВідео

17:38

"Я б перед вами не стояла": Сумська зробила зізнання про рукоприкладство чоловіка

Штрафи до 100 тисяч: чому лікарів карають гривнею за видані лікарняніШтрафи до 100 тисяч: чому лікарів карають гривнею за видані лікарняні
17:32

Секрет кулінарних майстрів: одна хитрість робить яєчню справді ідеальноюВідео

17:22

На кого чекають несподівані новини та великі гроші: гороскоп на квітень 2026Відео

17:13

В Україні різко посилять відключення світла - у яких регіонах і яка причина

17:04

Як проростити картоплю для посадки: що працює краще - світло чи темрява

Реклама
17:02

Буде навіть сніг: українців дивуватиме холодна погода

16:57

"Велика втрата для кожного": пішов з життя легендарний український режисер

16:31

Чистий четвер 2026 року вже незабаром: головні заборони, про які мовчать

16:27

Росія готує напад: оприлюднено терміни та сценарій нової війни в Європі

16:24

У Кремлі зробили заяву про загальну мобілізацію в Росії - що відомо

16:15

Димар швидко очиститься від сажі та нальоту: що слід кинути в топку

15:52

Долар і євро раптово обвалились: курс валют на 31 березня

15:51

В Україні фіксують хвилю "мінувань": поліція отримала понад 1200 повідомлень

15:43

Десульфуризація димових газів: перші кроки України до екологічної безпеки новини компанії

15:31

Вісім років невдач добігають кінця: що принесе Скорпіонам квітень 2026 рокуВідео

15:17

Робітники копали землю і знайшли 1300-річну скарбницю з золотом - перші деталі

Реклама
15:12

Син Наталки Денисенко переніс операцію в "Охматдиті" — що сталося

15:09

Циклон несе дощі та мокрий сніг: коли на Львівщині різко похолоднішає

15:08

Погода на Житомирщині різко зміниться після дощів: коли чекати потепління

14:40

Київський півмарафон Незламності 2026: 1+1 media стала генеральним медіапартнером події

14:25

У РФ значні втрати: Сили оборони влупили по важливих об'єктах

14:25

Чому в СРСР не виробляли йогурт: несподіване пояснення вас точно здивує

14:18

Як правильно українською - "оранжевий" чи "помаранчевий": відповідь здивує багатьох

13:47

Українські розробники створили "плащ-невидимку" для ЗСУ, що перевершує аналоги НАТО

13:36

Вербний тиждень 2026: чого категорично не можна робити перед Великоднем

13:30

"Зірка в лоб не вдарила": Ірину Білик помилково прийняли за відому співачкуВідео

13:00

Все зміниться після однієї дати у квітні: місячний гороскоп для Терезів

12:56

Україна готова до перемир'я на Великдень і не тільки: головні заяви Зеленського

12:33

Польща планує збудувати на кордоні з Україною надсучаний бар’єр - ЗМІ

12:18

Залишилося жити 10 років: Волочкові поставили діагноз через запущену хворобу

12:12

Китайський гороскоп на завтра, 31 березня: Бикам — драма, Драконам — заощадження

12:00

Стоп-кран зірваний: великих наступів РФ уже не буде, військові відчувають брак коштів – МіловВідео

11:58

Початок білої смуги: Брітні Спірс з'явилася в компанії синів

11:57

Гороскоп Таро на завтра, 31 березня: Тельцям — зняти захист, Ракам — нові почуття

11:32

РФ різко змінила тактику атак "Шахедами": Сирський розкрив новий план протидії

11:31

Фотограф Кейт і Вільяма розповів про "ненормальне" виховання дітей

Реклама
11:24

Чого не можна робити 31 березня: прикмети та заборони

11:21

Україну можуть обійти у черзі на вступ до ЄС нові "фаворити" - Politico

11:18

На Рівненщині литимуть дощі: синоптики попереджають про різке погіршення погоди

11:10

"Не можу їсти": Олена Тополя назвала свою критичну вагу

10:46

Як раз і назавжди вивести тарганів з квартири: знайдено перевірений спосіб

10:39

Один засіб очистить духовку краще за дорогі засоби — скло буде як новеВідео

10:05

Alyona Alyona живе без важливого органу: "Єдине, що працює"

09:58

Гороскоп на завтра, 31 березня: Овнам - конфлікт, Рибам - полегшення

09:47

Ціни на пальне знову зросли: скільки коштує бензин та дизель 30 березня

09:27

Економіка тріщить: Україна знищила майже половину експортних потужностей РФ - Fortune

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослиниУсе про сало
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаОлена ЗеленськаФіліп Кіркоров
Регіони
Новини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини Львова
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти