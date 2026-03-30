"Велика втрата для кожного": пішов з життя легендарний український режисер

Народний артист України Віллен Новак помер у віці 88 років.

Помер Віллен Новак

На 89-му році життя помер відомий український режисер Віллен Новак. Про смерть народного артиста України повідомив Національний союз кінематографістів України у Facebook.

Творча кар'єра режисера тривала понад 50 років. Його називали "людиною-епохою", яка повністю розчинялася в улюбленій роботі. Як майстер режисури, сценарію та акторської гри, він посідав значне місце в Національному союзі кінематографістів та Академії мистецтв України.

"Почавши кінематографічний шлях ще в 50-х роках на легендарній кіностудії імені Олександра Довженка, Віллен Захарович пройшов усі професії. А справжнім його творчим домом на довгі десятиліття стала Одеса... Усе своє довге кінематографічне життя Віллен Захарович у буквальному сенсі жив улюбленою справою та історіями, які встиг розповісти нам з екрану", — повідомили в соцмережах спілки.

Фільми Віллена Новака були високо оцінені на міжнародній арені. Примітно, що останньою роботою режисера став фільм "Чому я живий", який вийшов у 2021 році і був присвячений подіям у Маріуполі за часів Другої світової війни. Про дату та місце прощання шанувальників творчості маестро пообіцяли повідомити пізніше.

"Фільми Віллена Захаровича не раз отримували нагороди на міжнародних фестивалях. І навіть у поважному віці він продовжував творити, подарувавши нам у 2021 році знакову картину "Чому я живий", яка була визнана найкращою на Europe Film Festival у Великій Британії та міжнародному кінофестивалі Future of Film Awards і стала своєрідним творчим заповітом режисера. Спілка кінематографістів України висловлює щирі співчуття родині та близьким Віллена Захаровича. Це велика втрата для кожного, хто мав честь знати Майстра і працювати з ним", — повідомили колеги.

Про джерело: Національний союз кінематографістів України Національний союз кінематографістів України (НСКУ) — громадська організація, метою якої є сприяння розвитку українського екранного мистецтва як органічної складової національної та світової культури, участь у розробці концепцій розвитку та співпраці кіногалузі й телевізійного простору, захист творчо-професійних, авторських та соціальних прав членів Союзу, повідомляє Вікіпедія.

