Україна готова до перемир'я на Великдень і не тільки: головні заяви Зеленського

Президент заявив, що Україна готова до компромісів.

Зеленський назвав умови припинення ударів та вимоги РФ щодо Донбасу

Україна відкрита до будь-яких форматів припинення вогню, які не порушують її суверенітет, включаючи зупинку ударів по енергетиці та великоднє перемир'я. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час онлайн-брифінгу в WhatsApp.

Главред зібрав головні заяви глави держави щодо перемир'я, мирних переговорів та співпраці з країнами Близького Сходу.

Енергетичне перемир'я

Глава держави заявив, що Україна готова до припинення ударів по енергетиці за умови, що Росія зробить те саме. При цьому він підкреслив, що Київ не передавав через країни Близького Сходу пропозицій щодо "енергетичного перемир’я", але залишається відкритим до будь-яких форматів припинення вогню.

"Якщо Росія готова не бити по українській енергетиці, ми не будемо відповідати по їхній енергетиці. Ми готові були до будь-яких припинень вогню...І ми відкриті, якщо росіяни будуть готові, то ми відкриті. Нехай нам запропонують на будь-який час, ми готові вирішити це питання", - сказав президент.

Перемир’я на Великдень

Щодо ідеї "великоднього перемир’я", Зеленський зазначив, що Україна відкрита до компромісів. Водночас він наголосив, що справжня мета України - не короткі паузи, а остаточне завершення війни.

"Нормальні люди, які поважають життя, говорять про припинення вогню і закінчення війни на все життя, а не на кілька днів. Але, безумовно, ми готові до будь-яких компромісів. Окрім компромісів з нашою, як я сказав, гідністю і суверенітетом", - сказав президент.

Зеленський також висловив скепсис щодо ризику того, що Росія використає паузу для перегрупування. За його словами, кілька днів не можуть суттєво змінити ситуацію на фронті.

Чого вимагає Росія для мирної угоди

Президент повідомив, що Росія вимагає виходу України з Донбасу для укладання мирної угоди. При цьому США готові надати гарантії безпеки лише у разі досягнення мирної угоди.

Також Зеленський заявив, що тристоронні зустрічі України, США та Росії відкладаються через конфлікт на Близькому Сході. Наразі, як зазначив президент, рішення залежить від Вашингтона та Москви.

"На сьогодні Америка запропонувала зустрітися в США. Росія сказала, в Америці вона не зустрічається. Росія запропонувала в Туреччині або Швейцарі... Америка сказала, що зараз переговорна група не виїжджає із США. Ми готові підтримати і США, і Швейцарію, і Туреччину, і будь-яку країну, окрім Росії та Білорусі", - додав Зеленський.

Водночас Зеленський не вважає, що перемовини зайшли в глухий кут.

"Нехай Росія здається, ми не будемо. Ми повинні організувати тристоронню зустріч і повинні йти далі дипломатичним треком. Робити принаймні все для цього. А для того, щоб бути сильними за столом перемовин, треба бути сильними на полі бою. Я вдячний Збройним силам. Сьогодні ми набагато сильніші, чесно, ніж останні пів року. Тому я дуже вдячний. Молодці", - наголосив він.

Поставки ракет-перехоплювачів PAC-3

Президент повідомив, що в Україні залишається дефіцит протибалістичних ракет PAC-3 до комплексів Patriot. Під час візитів на Близький Схід обговорювалися поставки ракет-перехоплювачів PAC-3 для збиття балістики.

"Дефіцит PAC-3 у світі, в Україні передусім, ніколи не закінчувався. На жаль, ви знаєте, що виробництво загальне десь близько 60 ракет на місяць. Безумовно, є важливі кроки на території європейського континенту щодо збільшення виробництва, але і це збільшення не вирішить це питання", - розповів глава держави.

Зеленський зазначив, що більшість антибалістичних ракет зараз надходять до регіонів Близького Сходу, де зараз "дуже гаряче". За його словами, партнери іноді забувають про Україну, але Київ постійно нагадує про свої потреби і вдячний тим країнам, які прислухаються.

Наразі Україна веде перемовини з двома країнами щодо забезпечення антибалістичних можливостей.

"Безумовно, в країнах Близького Сходу це питання піднімалось. Деталями ділитися я не буду. Ми будемо працювати над тим, щоб Україна була забезпечена в цьому напрямку. Але, якщо чесно, світу, не Україні тільки, а світу треба шукати альтернативу як можна швидше. І ми ведемо перемовини з двома країнами, щоб була така можливість, але, поки що, коли буде вже результат, тоді скажу відверто", - наголосив Зеленський.

Крім цього, Зеленський підкреслив важливість максимального розвитку українського оборонно-промислового комплексу, щоб Україна могла мати власні антибалістичні системи.

Угоди на 10 років з країнами Близького Сходу

Президент підкреслив, що Україна домовляється про довгострокові угоди з країнами Близького Сходу терміном до 10 років. Головна мета візитів — стратегічні угоди та вихід України на експорт оборонних технологій.

За словами Зеленського, сторони обговорювали співпрацю щодо морських дронів, розблокування Ормузької протоки та застосування українського досвіду захисту торговельних шляхів, зокрема Чорноморського коридору.

"Ми детально говорили про це, ми ділилися досвідом Чорноморського коридору, як він функціонує. Вони розуміють, що це дуже продуктивно вийшло в наших Збройних сил розблокувати Чорноморський коридор. Ми ділимося цими деталями", - сказав Зеленський.

Президент підтвердив, що Україна готова відправити на Близький Схід своїх фахівців.

"Коли ми домовимося на моєму рівні, тоді буде зрозуміло, скільки експертів поїдуть у ці країни", - пояснв він.

Партнери регіону позитивно відреагували на досвід України у захисті цивільних та критичної інфраструктури. Щодо Ормузької протоки, Зеленський уточнив, що це питання наразі координують США, але Україна готова надавати підтримку партнерам у разі потреби.

Глава держави пояснив відсутність візиту до Ізраїлю під час турне лаконічним "не було контактів".

Відповідь на заяву директора Rheinmetall

Президент Зеленський відповів на заяву директора компанії Арміна Паппергера, який назвав українських виробників дронів "домогосподарками з 3D-принтерами". Він підкреслив, що Україна щодня демонструє ефективність своїх технологій - на фронті, у повітрі та на морі.

"Дивно звучить. Якщо кожна домогосподарка України дійсно може виробляти дрони, то тоді кожна домогосподарка України може бути гендиректором Rheinmetall. І я вітаю з цим рівнем, високим рівнем, наш український оборонно-промисловий комплекс", - сказав Зеленський.

За його словами, конкурувати потрібно не заявами, а результатами. Український оборонно-промисловий комплекс, як наголосив Зеленський, уже займає своє місце у світі, деякі системи є ексклюзивними.

Що відомо про Rheinmetall? Rheinmetall AG - німецький концерн, утворений 13 квітня 1889 року. Це один із найбільших виробників військової техніки та озброєння у Німеччині та Європі. В основному концерн займається виробництвом військової техніки, озброєння та виробництвом комплектуючих для автомобілів, пише Вікіпедія.

