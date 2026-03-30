У РФ значні втрати: Сили оборони влупили по важливих об'єктах

Ангеліна Підвисоцька
30 березня 2026, 14:25
Під ударами були військовий ешелон, особовий склад та Алчевський меткомбінат.
удар по рф
Сили оборони вдарили по РФ / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, Telegram

Що відомо:

  • Сили оборони вдарили по Алчевському меткомбінату
  • ЗСУ вдарили по військовому ешелону

Сили оборони України вдарили по військовому ешелону російських окупантів у районі селища Новосвітлівка на Луганщині. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Також відомо, що наші захисники уразили Алчевський металургійний комбінат. Він був задіяний у виробництві боєприпасів великого калібру. Після ураження на території підприємства зафіксували масштабну пожежу.

відео дня

"У рамках системних заходів зі зниження наступального та економічного потенціалу російського агресора, підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати уражень по критично важливих об’єктах ворога", - йдеться у повідомленні.

Крім цього ЗСУ вдарили по дороговартісній пусковій установці С-300 "Тріумф" у районі селища Гвардійське на території Криму. Також під ударами опинилися пункти управління окупантів та жива сила:

  • пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя Запорізької області;
  • зосередження живої сили окупантів у районі села Нова Таволжанка Бєлгородської області;
  • особовий склад у районі Березового Дніпропетровської області;
  • особовий склад у районі Басівки Сумської області;
  • особовий склад у районі Гуляйполя Запорізької області.

Вибухи в РФ — останні новини

Як писав Главред, в ніч на 17 березня в Краснодарському краї Росії прогриміла серія вибухів. Регіон масово атакували дрони. Основною метою атаки безпілотників став місцевий нафтопереробний завод.

15 березня в Краснодарському краї РФ прогриміли потужні вибухи. Регіон зазнав атаки ударних дронів. Після вибухів загорілася нафтобаза Тихорецького нафтового вузла.

В ніч на 14 березня територію Росії атакували десятки безпілотників. В результаті нальотів зафіксовано пожежі на Афіпському НПЗ і в порту в Краснодарському краї РФ.

Вночі на 12 березня в Краснодарському краї РФ прогриміло понад 25 вибухів у районах Анапи, Вітязево, Краснодара та Сіверського. Під час удару постраждала перевалочна нафтобаза Тихорецька, де загорілися резервуари з паливом.

Генеральний штаб Збройних сил України

Генштаб ЗСУ - головний військовий орган з планування оборони держави, управління застосуванням Збройних сил України, координації та контролю за виконанням завдань у сфері оборони іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями.

Є робочим органом Ставки Верховного Головнокомандувача Збройними Силами України, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Алчевск вторгнення Росії Генштаб ЗСУ Алчевський меткомбінат
У РФ значні втрати: Сили оборони влупили по важливих об'єктах

У РФ значні втрати: Сили оборони влупили по важливих об'єктах

14:25Війна
Реклама

Реклама
Реклама
Реклама
© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23.

