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Вирок для Ірану: Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю

Юрій Берендій
10 жовтня 2023, 09:50 оновлено 10 жовтня, 10:09
У Білому домі вважають Іран співучасником жорстокого нападу на Ізраїль. У США також повідомили, що не збираються вводити свої війська до Ізраїлю.
Байден, Палестина
Білий дім прокоментував відправку своїх військ до Ізраїлю / Колаж Главред, фото: depositphotos.com

Іран є співучасником нападу на Ізраїль, проте Сполучені Штати не мають конкретних розвідданих або підтверджень, що безпосередньо вказували б на участь Ірану у нападі. Як вказує Reuters, про це сказав речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі.

"Іран упродовж тривалого часу підтримує ХАМАС та інші терористичні мережі в усьому регіоні, навчаннями та ресурсами. І тому в цьому відношенні, очевидно, Іран є співучасником", - наголосив він, додавши при цьому, що США наразі не володіють конкретними доказами прямої участі Ірану в атаках в Ізраїлі.

Водночас, Сполучені Штати не мають планів розміщення своїх військ в Ізраїлі, який був атакований організацією ХАМАС.

відео дня

"Немає жодних намірів відправляти туди американські війська", – заявив Кірбі.

Втім, за його словами, президент США Джо Байден "завжди гарантуватиме, що ми захищаємо і відстоюємо наші інтереси національної безпеки, де б ці інтереси не знаходилися, в тому числі, зокрема, в цій частині світу", повідомляє CNN.

Кірбі також повідомив, що перша частина додаткової військової допомоги США для Ізраїлю у відповідь на атаки ХАМАСу вже в дорозі.

"Ми очікуємо, що з боку Ізраїлю будуть додаткові запити на системи безпеки, оскільки вони продовжують витрачати боєприпаси в цій боротьбі, і ми будемо підтримувати їх".

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, керівник ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху повідомив, що Ізраїль здійснив перехід до вкрай масштабного маневру, що атакує, рівних якому за потужністю раніше не проводилося.

Водночас, президент Володимир Зеленський заявив, що Росія зацікавлена у розпалюванні війни на Близькому Сході. Таку заяву глава держави зробив у вечірньому відеозверненні після наради з ГУР та зовнішньою розвідкою.

Також, як повідомила пресслужба ЦАХАЛа у понеділок, 9 жовтня, ізраїльська армія в два рази збільшила інтенсивність ударів по Сектору Газа, звідки на Ізраїль напали терористи ХАМАС. Ізраїльтяни пишуть, що бойовики вбили понад 700 їхніх співгромадян.

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новини США Ізраїль ХАМАС
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