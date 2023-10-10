В Ізраїлі подружжя сховало немовлят і прийняло бій з бойовиками ХАМАС

Адар та Ітай Бердичівські були офіцерами. Вони ліквідували сімох бойовиків ХАМАС, рятуючи своїх 10-місячних близнюків.

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Адар та Ітай Бердичівські вступили в бій з бойовиками ХАМАС / Колаж: Главред, фото: facebook.com/il.consul.israel, скріншот

В Ізраїлі у кібуці Кфар Аза загинуло подружжя - Адар та Ітай Бердичівські. Вони сховали своїх 10-місячних дітей в бомбосховищі, а самі відважно билися з терористами. На їхньому порозі знайшли тіла сімох бойовиків ХАМАС.

Як повідомив у Facebook консул Ізраїлю в Західному регіоні України Олег Вишняков, подружжя було офіцерами, у них була зброя. Адар та Ітай не здавалися.

"Вони сховали своїх 10-місячних близнюків в мамаді (бомбосховище), а самі, щоб відвернути увагу терористів від дітей, чекали їх у будинку", – розповів Вишняков.

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Адар та Ітай загинули, проте на порозі їхнього будинку лежали трупи сімох бойовиків.

Адар та Ітай Бердичівські загинули, захищаючи своїх дітей від бойовиків / Фото: facebook.com/il.consul.israel

Діти загиблих подружжя 13 годин провели в бомбосховищі, поки їх не знайшли дядько і дідусь.

"Вони весь цей час билися з терористами, врятували десятки людей, але не змогли вчасно дістатися до своїх близьких. Світла пам'ять", - резюмував Вишняков.

Вторгнення ХАМАС в Ізраїль

Терористи ХАМАС 7 жовтня проникли на територію Ізраїлю із сектора Гази, їм вдалося захопити низку населених пунктів. До вечора ізраїльські військові повернули під контроль більшу частину території й завдали ударів по військових об'єктах і штабу ХАМАС.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що його країна починає "довгу та важку війну". За його словами, війна триватиме до "досягнення цілей".

Терористи ХАМАС заявили про готовність до переговорів з Ізраїлем. Про це 9 жовтня повідомило агенство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника ХАМАС Мусу Абу Марзука. У розмові з журналістами він заявив, що бойовики відкриті для обговорення можливого перемир'я з Ізраїлем. За його словами, ХАМАС нібито "досяг своїх цілей".

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