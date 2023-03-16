Ізраїль схвалив ліцензії на експорт систем глушіння безпілотників для України - Axios

Раніше Ізраїль намагався не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією.

Ізраїль хоче побачити, як оборонні системи працюють проти іранських безпілотників / Фото pixabay.com, армія.Inform

Ізраїль схвалив експортні ліцензії на можливий продаж систем глушіння безпілотників, які можуть допомогти Україні протидіяти іранським дронам. Про це пише видання Axios з посиланням на ізраїльських та українських чиновників.

"Вперше з моменту вторгнення Росії в Україну понад рік тому Ізраїль схвалив ліцензії на експорт оборонної продукції для можливого продажу зброї в Україну", - пише видання.

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За словами співрозмовників Axios, міністр оборони Йоав Галлан і міністр закордонних справ Елі Коен затвердили експортні ліцензії в середині лютого, коли Ізраїль проводив за наказом прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху перегляд своєї політики щодо війни. За словами Ізраїльських чиновників, цей перегляд завершився, але жодних нових рішень не було ухвалено.

Зазначається, що ліцензії були схвалені для двох ізраїльських компаній - Elbit і Rafael, які розробляють системи протидії безпілотникам.

Український чиновник повідомив ЗМІ, що делегація Міноборони України нещодавно відвідала Ізраїль для презентації систем протидії безпілотникам, але жодної угоди ще не було підписано.

Системи, які Ізраїль запропонував Україні, використовують засоби радіоелектронної боротьби для глушіння та збивання безпілотників. Вони мають радіус дії близько 40 км.

Високопоставлений ізраїльський чиновник повідомив, що однією з причин, чому Ізраїль схвалив ліцензії, було бажання побачити, як оборонні системи працюють проти іранських безпілотників.

При цьому Міноборони України зацікавлене в цих системах, але, за словами українського чиновника, вона більше потребує захисту від балістичних ракет.

Питання поставок зброї Україні від Ізраїлю

Раніше Ізраїль намагався не надавати військову допомогу Україні, побоюючись, що такий крок може створити напруженість у відносинах з Росією і нашкодити ізраїльським інтересам безпеки в Сирії.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба 18 жовтня зробив заяву, згідно з якою Київ має намір офіційно звернутися до Ізраїлю з проханням надати системи ППО. За словами Кулеби, Україна звернеться до ізраїльської держави на фоні підтримки Іраном Росії у війні проти Києва.

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц 19 жовтня сказав, що Єрусалим продовжуватиме постачати Україні гуманітарну та медичну допомогу. Однак ізраїльтяни не готові надати Києву системи озброєння.

Пізніше Ганц уточнив, що політика Ізраїлю в питанні поставок озброєнь Україні не зміниться. За його словами, Єрусалим готовий допомогти Києву в розробці систем раннього попередження про ракетні удари.

У січні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Україна отримає від Ізраїлю пакет сучасних технологічних рішень і систем оповіщення про повітряні загрози (передусім, про ворожі ракети і дрони).

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