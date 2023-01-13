Триває робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів, каже посол України в Ізраїлі.

Ізраїль дасть Україні технології оповіщення про загрози ракет і дронів - посол / колаж фото УНІАН і скріншот з відео

Україна отримає від Ізраїлю пакет сучасних технологічних рішень і систем оповіщення про повітряні загрози (в першу чергу − про ворожі ракети і дрони). Про це заявив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час брифінгу.

"Триває робота з передачі ізраїльських технологій, пов'язаних з розумним оповіщенням щодо ракет і дронів. Тобто ця технологія офіційно передається ізраїльською стороною. І я думаю, що за певний час ми отримаємо її повністю", − каже дипломат.

Нагадаємо, раніше видання The Washington Post писало, що США планують передати Україні новітні зенітні ракетні комплекси Patriot, які допоможуть нейтралізувати загрозу ракетних та авіаційних ударів РФ по українських містах.

За даними журналістів, Patriot може увійти в новий пакет допомоги в розмірі 40 млрд доларів, який нещодавно схвалив Сенат США.

До того прессекретар європейських сил США (EUCOM) Крістіна Джадд заявила про те, що США перекинули до Польщі дві батареї системи протиповітряної оборони Patriot, які раніше дислокувалися в Німеччині.

За словами чиновниці, переміщення американських ЗРК відбулося прискорене, щоб протистояти будь-якій потенційній загрозі для сил США і їх союзників на території НАТО.

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