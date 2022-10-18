Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО - Кулеба

Україна офіційно попросить Ізраїль про передачу систем ППО/ Фото twitter.com/ChrisO_wiki

Україна офіційно звернеться до Ізраїлю з проханням почати поставки систем протиповітряної оборони.

Як повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час брифінгу, він також вже звернувся до країн Євросоюзу і США з відповідним проханням про системи ППО.

"Сьогодні Україна надішле офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи ППО і почати якісну співпрацю з отримання Україною відповідних технологій", - зазначив міністр.

Також він підкреслив, що причиною такого звернення є підтримка Іраном Росії у війні проти України.

"Ми не бачимо ніяких об'єктивних причин, чому це не повинно відбуватися (співпраця з Ізраїлем у сфері ППО - ред.), але це не відбувається. Іран - це червона лінія для Ізраїлю. І коли Іран став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, хто-небудь в Ізраїлі, хто ще має якісь коливання щодо допомоги України, ці коливання повинні розвіятися. Ми будемо працювати над цим з ізраїльськими партнерами", - підкреслив Кулеба.

Атака Києва Росією іранськими дронами

Вранці, 17 Жовтня, у Києві прогриміли вибухи. Перед прильотом в Київській області були помічені іранські дрони-камікадзе моделей Shahed. Вони летіли в напрямку Києва.

В результаті атак ворожих дронів сталося попадання в житловий будинок у Шевченківському районі столиці Києва. Під завалами опинилися люди.

За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій на 16: 11, вдалося врятувати 19 людей. 4 людини загинули. Госпіталізували 3 постраждалих. Також госпіталізували 2 рятувальників.

Президент Володимир Зеленський відреагував на атаку дронів у Києві. Він заявив, що окупанти не дають спокій українцям ні вдень, ні вночі. Гарант підкреслив, що загарбників чекає справедливе покарання, а Україну – перемога у війні.

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