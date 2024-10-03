Ізраїль може зупинити Третю світову війну: ЗМІ назвали умову успіху

Захід намагався умиротворити ситуацію та укладати з Іраном угоди. Така тактика могла не спрацювати і тепер настає Судний день.

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Лише одна країна може врятувати планету від Третьої світової / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

На даний момент світ перебуває на межі нової світової війни. Зупинити цей процес може виключно одна країна - Ізраїль. Однак йому потрібна в цьому підтримка. Таку думку озвучив журналіст, письменник, редактор The Sunday Telegraph Аллістер Хіт.

За словами журналіста Захід намагався умиротворити ситуацію та укладати з Іраном угоди. Така тактика могла не спрацювати і тепер настає Судний день.

Хіт вважає, що якщо планета хоче миру, тоді необхідно почати війну з Іраном і таким чином запобігти ядерному апокаліпсису, знищивши програму Тегерана. Зробити це може Ізраїль, якщо отримає дозвіл і підтримку з боку Заходу.

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"Настав час Ізраїлю врятувати Захід від самого себе, виконати брудну, небезпечну роботу, для якої набагато більші, багатші та могутніші країни занадто ослаблені, щоб займатися нею самостійно. І це вже не вперше: Ізраїль надав світові історичну послугу, розбомбивши іракський реактор Осірак 1981 року та знищивши заплановану ядерну станцію Аль-Кібар у Сирії 2007 року; аналогічний крок, спрямований проти безлічі подібних об'єктів Ірану, вже не виходить за межі можливого", - продовжив Аллістер Хіт.

Якщо Єрусалим не має можливостей або спеціального обладнання для того, щоб провести цю операцію самостійно, то адміністрація Білого дому, включно з Джо Байденом і Камалою Гарріс, повинні це все надати. Також до цього може долучитися Велика Британія, адже зміна режиму в Ірані - "має стати головним пріоритетом зовнішньої політики для кожної демократії у світі".

Журналіст додав, що удар, який Тегеран завдав 1 жовтня, став для нього справжньою катастрофою, адже глобальні цілі не були виконані, а країна лише використала і так невеликий запас своїх ракет.

Автор колонки пише, що головна небезпека в тому, що Іран через свою паніку буде далі поглиблювати свої помилки та має намір все ж таки отримати бажаний ядерний статус.

"Ізраїль, чия мета - забезпечити власне виживання і виживання єврейського народу, має не лише право, а й обов'язок завдати нищівного удару у відповідь по іранському режиму. Він заслуговує на повну і беззастережну підтримку Заходу", - резюмував Хіт.

Хто такий Аллістер Хіт Аллістер Хіт - британський журналіст французького походження, автор і коментатор. Був призначений редактором The Sunday Telegraph у квітні 2017 року. Хіт спочатку здобув освіту в коледжі Еміля Золя, Кінгерсхайм, потім - у ліцеї Ламбера в Мюлузі. Вивчав економіку в Лондонській школі економіки, потім здобув ступінь магістра філософії в коледжі Гертфорд, Оксфорд. З 2000 до 2002 року Хіт був редактором European Journal і керівником досліджень у European Foundation. Відтоді в основному працював у журналістиці. З 2006 по 2008 рік був помічником редактора в The Spectator, з 2008 по 2011 рік - працював редактором цього видання. Гіт також обіймав низку посад у лондонському журналі The Business і був запрошеним професором ділової журналістики імені Вінкотта в Букінгемському університеті (2005-2007).

Іран та Ізраїль - останні новини

У ніч на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок сухопутної операції на півдні Лівану. Метою операції назвали ліквідацію позиції "Хезболли" вздовж північного кордону Ізраїлю, щоб створити умови для дипломатичної угоди.

1 жовтня ввечері Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю. Члени Корпусу вартових Ісламської революції назвали повітряну атаку відповіддю на вбивство лідера терористів "Хезболла" Хасана Насралли і пригрозили "сильним ударом" у разі, якщо Ізраїль захоче їх атакувати.

Видання Reuters писало, що наказ запустити ракети віддав особисто аятола Алі Хаменеї. За словами журналістів, багато з іранських ракет було перехоплено в повітряному просторі сусідньої з Ізраїлем Йорданії.

Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред ​

Повідомлялося, що атака Ірану на Ізраїль може бути найбільшим ударом балістичними ракетами в історії. За інформацією журналістів Spiegel, наразі у Тегерана є щонайменше 3 тис. балістичних ракет - і це навіть без урахування допомоги "Хезболли" і хуситів.

Спікер Ради національної безпеки Шон Саветт повідомив, що президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.

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