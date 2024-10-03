Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

Ізраїль може зупинити Третю світову війну: ЗМІ назвали умову успіху

Анна Ярославська
3 жовтня 2024, 09:19
211
Захід намагався умиротворити ситуацію та укладати з Іраном угоди. Така тактика могла не спрацювати і тепер настає Судний день.
Іран, Ізраїль, ЦАХАЛ
Лише одна країна може врятувати планету від Третьої світової / Колаж: Главред, фото: pixabay.com, ua.depositphotos.com

На даний момент світ перебуває на межі нової світової війни. Зупинити цей процес може виключно одна країна - Ізраїль. Однак йому потрібна в цьому підтримка. Таку думку озвучив журналіст, письменник, редактор The Sunday Telegraph Аллістер Хіт.

За словами журналіста Захід намагався умиротворити ситуацію та укладати з Іраном угоди. Така тактика могла не спрацювати і тепер настає Судний день.

Хіт вважає, що якщо планета хоче миру, тоді необхідно почати війну з Іраном і таким чином запобігти ядерному апокаліпсису, знищивши програму Тегерана. Зробити це може Ізраїль, якщо отримає дозвіл і підтримку з боку Заходу.

відео дня

"Настав час Ізраїлю врятувати Захід від самого себе, виконати брудну, небезпечну роботу, для якої набагато більші, багатші та могутніші країни занадто ослаблені, щоб займатися нею самостійно. І це вже не вперше: Ізраїль надав світові історичну послугу, розбомбивши іракський реактор Осірак 1981 року та знищивши заплановану ядерну станцію Аль-Кібар у Сирії 2007 року; аналогічний крок, спрямований проти безлічі подібних об'єктів Ірану, вже не виходить за межі можливого", - продовжив Аллістер Хіт.

Якщо Єрусалим не має можливостей або спеціального обладнання для того, щоб провести цю операцію самостійно, то адміністрація Білого дому, включно з Джо Байденом і Камалою Гарріс, повинні це все надати. Також до цього може долучитися Велика Британія, адже зміна режиму в Ірані - "має стати головним пріоритетом зовнішньої політики для кожної демократії у світі".

Журналіст додав, що удар, який Тегеран завдав 1 жовтня, став для нього справжньою катастрофою, адже глобальні цілі не були виконані, а країна лише використала і так невеликий запас своїх ракет.

Автор колонки пише, що головна небезпека в тому, що Іран через свою паніку буде далі поглиблювати свої помилки та має намір все ж таки отримати бажаний ядерний статус.

"Ізраїль, чия мета - забезпечити власне виживання і виживання єврейського народу, має не лише право, а й обов'язок завдати нищівного удару у відповідь по іранському режиму. Він заслуговує на повну і беззастережну підтримку Заходу", - резюмував Хіт.

Хто такий Аллістер Хіт

Аллістер Хіт - британський журналіст французького походження, автор і коментатор. Був призначений редактором The Sunday Telegraph у квітні 2017 року.

Хіт спочатку здобув освіту в коледжі Еміля Золя, Кінгерсхайм, потім - у ліцеї Ламбера в Мюлузі. Вивчав економіку в Лондонській школі економіки, потім здобув ступінь магістра філософії в коледжі Гертфорд, Оксфорд.

З 2000 до 2002 року Хіт був редактором European Journal і керівником досліджень у European Foundation. Відтоді в основному працював у журналістиці. З 2006 по 2008 рік був помічником редактора в The Spectator, з 2008 по 2011 рік - працював редактором цього видання.

Гіт також обіймав низку посад у лондонському журналі The Business і був запрошеним професором ділової журналістики імені Вінкотта в Букінгемському університеті (2005-2007).

Іран та Ізраїль - останні новини

У ніч на 1 жовтня Армія оборони Ізраїлю повідомила про початок сухопутної операції на півдні Лівану. Метою операції назвали ліквідацію позиції "Хезболли" вздовж північного кордону Ізраїлю, щоб створити умови для дипломатичної угоди.

1 жовтня ввечері Іран випустив десятки ракет по Ізраїлю. Члени Корпусу вартових Ісламської революції назвали повітряну атаку відповіддю на вбивство лідера терористів "Хезболла" Хасана Насралли і пригрозили "сильним ударом" у разі, якщо Ізраїль захоче їх атакувати.

Видання Reuters писало, що наказ запустити ракети віддав особисто аятола Алі Хаменеї. За словами журналістів, багато з іранських ракет було перехоплено в повітряному просторі сусідньої з Ізраїлем Йорданії.

Ізраїль може зупинити Третю світову війну: ЗМІ назвали умову успіху
Іран vs Ізраїль / Інфографіка: Главред ​

Повідомлялося, що атака Ірану на Ізраїль може бути найбільшим ударом балістичними ракетами в історії. За інформацією журналістів Spiegel, наразі у Тегерана є щонайменше 3 тис. балістичних ракет - і це навіть без урахування допомоги "Хезболли" і хуситів.

Спікер Ради національної безпеки Шон Саветт повідомив, що президент США Джо Байден доручив американським військовим допомогти Ізраїлю відбити ракетну атаку Ірану.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

Іран новини Ізраїлю ракетний удар
Реклама

Головне за день

Більше
"Продуктивні кроки": у США зробили заяву про план перемоги України

"Продуктивні кроки": у США зробили заяву про план перемоги України

11:19Світ
Після війни населення України становитиме до 30 мільйонів - демограф Гладун

Після війни населення України становитиме до 30 мільйонів - демограф Гладун

11:00Інтерв'ю
Хто винен у падінні Вугледара і яку роль зіграли США - Associated Press

Хто винен у падінні Вугледара і яку роль зіграли США - Associated Press

10:38Україна
Реклама

Популярне

Більше
Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

Чи можна зберігати фотографії померлих: відповідь здивує

Копія співачки: колишній чоловік Алсу закрутив роман із 20-річною багатійкою

Копія співачки: колишній чоловік Алсу закрутив роман із 20-річною багатійкою

Існує лише один варіант: Ердоган розповів, як закінчити війну в Україні

Існує лише один варіант: Ердоган розповів, як закінчити війну в Україні

Помер зірка "Міцного горішка"

Помер зірка "Міцного горішка"

"Найсильніша любов і рідність": Коляденко одружився і розповів про обраницю

"Найсильніша любов і рідність": Коляденко одружився і розповів про обраницю

Останні новини

11:50

"Надихнули нас": Кейт Міддлтон вразила вчинком

11:34

Коли починається осіннє похолодання: пояснення синоптика

11:30

У Києві погіршилася якість повітря: де сьогодні краще не відчиняти вікна

11:30

"Пропагандистська мета": військовий пояснив, для чого росіяни захопили Вугледар

11:19

"Продуктивні кроки": у США зробили заяву про план перемоги України

Вихід ЗСУ з Вугледара. Які ризики несе втрата міста, за яке боролися 2 рокиВихід ЗСУ з Вугледара. Які ризики несе втрата міста, за яке боролися 2 роки
11:12

Порушують душевний спокій: які речі в домі лякають та не подобаються котам

11:00

Після війни населення України становитиме до 30 мільйонів - демограф Гладун

10:59

Китайський гороскоп на завтра 4 жовтня: Козлам - хвороба, Свиням - проблеми

10:38

Хто винен у падінні Вугледара і яку роль зіграли США - Associated Press

Реклама
10:28

Путін ближче до "мети", але є проблема: на Заході оцінили загрозу штурму Покровська

10:23

Як видалити застиглий віск із одягу: рятівні лайфхаки

10:16

Успішно вражено російську РЛС "Небо-М" вартістю 100 млн $: деталі від Генштабу

09:53

Водіям на замітку: коли необхідно терміново перевірити рівень масла в авто

09:50

Уперше за 11 років: Міхаель Шумахер відвідав весілля дочки - ЗМІ

09:35

Війська РФ кинули сили на місто на Донбасі: у ЗСУ розкрили деталі

09:30

Ядерна і техногенна катастрофи: астролог попередив Україну про небезпеки жовтня-листопадаВідео

09:20

Відірватися від екрану майже неможливо: що подивитися від Netflix, топ серіалів

09:19

Ізраїль може зупинити Третю світову війну: ЗМІ назвали умову успіху

09:08

"Доведеться завершити музичну": Тарас Тополя заговорив про політичну кар'єру

08:19

Потрапили в "пастку": РФ втратила вигідну позицію на одному з напрямків - Світан

Реклама
08:10

Вікно можливостей для Ізраїлю: як Близький Схід опинився за крок до великої війниПогляд

08:09

Росіяни розлютилися: Крістіна Орбакайте пішла по стопах Максима Галкіна

07:26

Можуть бути перебої зі світлом: РФ вдарила КАБом по Харкову

07:05

Чому детектив заарештував офіціантку: загадка, яку розгадають лише одиниці

06:47

РФ атакувала Київ дронами: сили ППО збили близько 15 ворожих БПЛА

06:10

Чим небезпечне захоплення росіянами ВугледаруПогляд

06:00

Україну накрила майже 8-бальна буря: буде північне сяйво через спалахи на Сонці

04:50

"Це страшенно погано для військових": на армію України чекають нові труднощі – Ступак

04:48

Гороскоп на завтра 4 жовтня: Овнам - критика, Водоліям - велике щастя

04:30

Будуть проблеми зі здоров'ям: як правильно обрати взуття на осіньВідео

04:06

Загроза для п'яти міст: стала відома наступна ціль РФ після окупації Вугледара

03:34

Заощадження грошей на приготуванні чаю: чоловік здивував Мережу цікавим способом

03:00

Помиляються більшість водіїв: яке авто порушує правило - спецзадача з ПДР

02:00

Залишатиметься свіжою та хрусткою: лайфхак, як зберігати моркву

01:30

Лікарі заборонили відомій співачці виходити на сцену - що сталося

02 жовтня, середа
23:30

Анджеліна Джолі закрутила роман з британським репером - ЗМІ

23:21

В Харкові - пожежа, багато поранених: РФ вдарила КАБами по багатоповерхівціФотоВідео

23:12

Зеленський тисне на США, щоб силою зброї відвоювоти усі території – The Guardian

22:50

"Валерія зі мною розлучиться": путініст Йосип Пригожин розповів, як зненавидів дружину

22:36

Відправка "військових радників" в Україну: Угорщина "встромляє палки в колеса"

Реклама
22:24

Не можуть знайти другу добу: у путіністки Любові Успенської зникла донька

22:13

"Готуємо максимальні результати": Зеленський зробив заяву про плани на осінь

22:10

ЗСУ будуть поступово відходити: що буде після захоплення Вугледару - Мусієнко

21:57

"Ледь витерпіла": співачка Альона Тополя розповіла про свою помилку

21:49

Камалія вперше зізналася, скільки "пластик" зробила

21:47

НБУ хоче змінити підхід до встановлення валютного курсу: що зміниться

21:37

"Ні війні!" в прямому ефірі: пропагандист РФ істерично закликав припинити "СВО"

20:59

"Союзник Трампа" Помпео назвав "дурними" обмеження США в ударах ЗСУ по Росії

20:58

"Потрібна стратегія, а не просто...": Валерій Залужний озвучив запоруку миру

20:53

Місія НАТО з підтримки України: президент Хорватії зробив неочікувану заяву

Новини України
Новини КиєваМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Операція в Курській області
В операції під Курськом іще все попереду: полковник СБУ дав прогнозСША обговорюють з Україною цілі операції на КурщиніТисячі росіян у котел: Україна готує оточення ворога в Курській області
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Погода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні бурі
Війна з Росією
Бої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти